Stabile la TV, cresce l'online

L’RSI ha reso noto oggi i dati che riguardano lo share dei due canali tv (LA1 e LA2) e delle piattaforme online.

Stando a quanto comunicato, la televisione resta sempre apprezzata nel 2016, con uno share del 37,1% nella fascia di maggiore ascolto. Per quanto riguarda il primo canale l’indice di gradimento si attesta al 28,3%, mentre LA2 è cresciuta dello 0,8% all’8,8% dello share.

La Radiotelevisione si è detta soddisfatta per questi risultati, sottolineando come essi siano maturati in un contesto televisivo caratterizzato da una forte frammentazione dell’offerta.

Per quanto riguarda il web, i dati risultano molto positivi. Gli utenti mensili sono infatti aumentati del 19,2% rispetto al 2015. In questo senso il consumo del sito RSI e della relativa app è balzato in avanti del42,3%. Bene anche le varie pagine Facebook.

(Red)