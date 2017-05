Strategia 2050, le ragioni del "No"

«Energia 2050 - spiegano i contrari alla Legge in votazione il prossimo 21 maggio, riuniti in un comitato ticinese - ci costerà 200 miliardi di franchi».

Per il Comitato contrario alla Legge sull’energia in votazione il prossimo 21 maggio, la modifica approvata dal Consiglio federale e dal Parlamento porterà un conto troppo «salato». La strategia energetica 2050, ha spiegato ieri il Comitato riunitosi a Lugano in conferenza, formato da membri dell’UDC, della Lega dei ticinesi e da altre rappresentanze apolitiche (Gastroticino, SSIC, Swiss Oil e dai professori dell’USI Giovanni Barone-Adesi e Arturo Romer), sarebbe frutto di una decisione «di pancia» del Governo, in seguito al disastro di Fukushima.

Il «no» tuttavia deriverebbe dalla considerazione che ridurre l’energia consumata del 43% in 30 anni e sostituire il nucleare con le rinnovabil è «utopia». Vi sarebbero inoltre più imposizioni e divieti, con costi per l’energia pari a 200 miliardi di franchi, i quali ricadrebbero su tutti: 3200 franchi all’anno per famiglia.

Per il Comitato contrario alla Legge sull’energia in votazione il prossimo 21 maggio, la modifica approvata dal Consiglio federale e dal Parlamento porterà un conto troppo «salato». La strategia energetica 2050, ha spiegato ieri il Comitato riunitosi a Lugano in conferenza, formato da membri dell’UDC, della Lega dei ticinesi e da altre rappresentanze apolitiche (Gastroticino, SSIC, Swiss Oil e dai professori dell’USI Giovanni Barone-Adesi e Arturo Romer), sarebbe frutto di una decisione «di pancia» del Governo, in seguito al disastro di Fukushima. Il «no» tuttavia deriverebbe dalla considerazione che ridurre l’energia consumata del 43% in 30 anni e sostituire il nucleare con le rinnovabil è «utopia». Vi sarebbero inoltre più imposizioni e divieti, con costi per l’energia pari a 200 miliardi di franchi, i quali ricadrebbero su tutti: 3200 franchi all’anno per famiglia.

(Red)