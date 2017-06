Sulla civica si voterà il 24 settembre

Si voterà il prossimo 24 settembre 2017 sull'iniziativa “Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e doveri)”, sottoscritta da oltre 10mila cittadini ticinesi, con quale si chiede l'insegnamento della civica a scuola.

Ad aver stabilito la data è stato il Consiglio di Stato.

La votazione popolare è la conseguenza della volontà, lo ricordiamo del primo firmatario del testo, Alberto Siccardi, di andare comunque alle urne, dopo che il Gran Consiglio ha approvato, a fine maggio, la sua iniziativa popolare generica.

Secondo Siccardi il testo della Legge votata dal Legislativo corrisponde in effetti al rapporto della Commissione scolastica, accettato dai promotori come il miglior compromesso possibile, "ma non corrisponde al testo dell'iniziativa popolare per il quale oltre 10mila ticinesi quattro anni fa hanno dato la loro firma e che prevedeva la creazione di ore separate di Civica anche nelle scuole superiori e non solo nelle medie".

Secondo l'esponente di Area Liberale, essi hanno quindi il diritto di accettare o meno col loro voto questa legge.

(Red)