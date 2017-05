"Sulle prove di tiro è ora di decidere"

La nuova ordinanza sulla caccia, rilevano i cacciatori, riuniti in assemblea oggi, impone la prova di tiro a chi stacca la patente, ma in Ticino non si è mosso niente.

"Mentre la quasi totalità dei Cantoni si è adeguata o è pronta a farlo, in Ticino abbiamo cincischiato per troppo tempo e purtroppo il termine ultimo imposto dalla nuova ordinanza federale sulla caccia (ovvero 2017) sta per scadere senza che a tutt’oggi si sappia ancora cosa succederà". Così il presidente della Federazione dei cacciatori ticinesi (FCTI), Fabio Regazzi si è espresso oggi a Brissago, in occasione dell'assemblea dei delegati del sodalizio, commentando la situazione di stallo venutasi a creare in Ticino sulla prova periodica della precisione di tiro: un'incombenza "imposta dalla nuova ordinanza federale sulla caccia entrata in vigore alcuni anni or sono".

"Da parte nostra - ha continuato Regazzi - abbiamo sottoposto da tempo una bozza di accordo per una sorta di mandato di prestazione in base al quale la FCTI si assumerebbe il compito di organizzare e gestire le prove obbligatorie di tiro per conto dello Stato", ma finora, è stato lasciato intendere, non si è mosso niente.

"Siamo coscienti - ha speficato il presidente della Federazione dei cacciatori ticinesi - che un presupposto importante per poter assolvere questo compito è quello di poter disporre di adeguate infrastrutture di tiro dotate, fra le altre cose, di bersagli elettronici, ma anche che ci vengano concesse maggiori giornate di tiro".

Ecco perché "noi siamo disposti a fare la nostra parte, ma – pur riconoscendo che non è facile trovare delle soluzioni – chiediamo al Cantone di finalmente affrontare di petto il problema e darci delle risposte concrete a breve su come intende gestire questo compito", ha annotato Regazzi.

