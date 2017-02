Ticino, ottomila le persone in assistenza

di Nicola Mazzi

È un trend che non si arresta, purtroppo, quello delle persone finite in assistenza sociale. Ed è un trend che viene confermato anche dalle ultime statistiche diramate dall’Ufficio del sostegno sociale e inserimento che riguardano il mese di novembre. Infatti erano quasi 8mila (per l’esattezza 7.967) le persone beneficiarie del sostegno sociale in Ticino. Una cifra che certamente fa riflettere, ma che è ancora più impressionante se paragonata a quella di un anno prima. Infatti in dodici mesi le persone finite in assistenza sono cresciute del 13% e cioè di 916 unità.

In crescita, seppur in modo inferiore, anche i nuclei familiari. Se infatti nel novembre del 2015 erano 4.848, nello stesso mese di un anno dopo sono diventate 5.292, con una crescita che ha sfiorato il 10%.