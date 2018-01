1'250 franchi per i "voti di Cassis"

A novembre, durante una serata organizzata dalla sezione PLR di Lugano, sono stati battuti all'asta i "voti di Cassis", un'opera che ha accompagnato l’elezione dell’ottavo consigliere federale ticinese. E il battitore è stato lo stesso ministro!

Questi "voti di Cassis" sono gli appunti presi dal ticinese il 20 settembre 2017, giorno della sua elezione. Le annotazioni, fermatesi a quel fatidico 125, ripercorrono i momenti antecedenti alla scelta caduta su di lui.

E grazie a questo foglio sono stati raccolti 1'250 franchi, "sborsati" da Gilles Müller di Davesco-Soragno che ha voluto regalare alla piccola Élodie questo importante ricordo, con dedica personalizzata. Il ricavato, come richiesto dallo stesso Cassis, è stato interamente devoluto all’associazione “Mani per il Nepal” che, ringraziando il ministro, ha fatto sapere che utilizzerà questo sostegno per dotare 5 case di altrettante stufe in una delle valli più povere del Paese, la Valle del Makalu.

(Red)