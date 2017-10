160 casi di epatite E dal 2016

In Ticino tanti i casi accertati. L'epidemia crea preoccupazione, soprattutto in relazione a prodotti con fegato di maiale, cinghiale e cervo consumati crudi.

Dall'inizio del 2016 sono almeno 160 i casi accertati in Ticino di epatite E. "In questa stagione di "mazza" nostrana e cacciagione ciò crea preoccupazione, soprattutto in relazione a quelle crude con fegato di maiale, cinghiale e cervo. Ma questo questo non significa dire addio alle mortadelle di fegato nostrane, infatti si possono gustare appieno se cotte", come afferma la Fondazione Epatocentro Ticino Lugano in un comunicato stampa. Il tema è di notevole interesse e se ne parlerà giovedì 12 ottobre a Manno al convegno di epatologia organizzato din collaborazione con l'EOC.

Al convegno si sono già iscritti oltre 130 medici e tra i relatori presenti il chimico cantonale dr. Jermini, il dott. Magenta dell'Epatocentro Lugano e il PD Claudio Gobbi del Neurocentro, in quanto il virus dell'epatite E può coinvolgere anche il sistema nervoso.

Previste anche altre relazioni di epatologia, da parte dei Professori Andreas Cerny (presidente della Fondazione Epatocentro Ticino); Pietro Majno, neo ordinario di chirurgia all’USI e docente all’HUG di Ginevra; Annalisa Berzigotti e Andrea De Gottardi, entrambi dell’Inselspital di Berna, del PD Bihl del servizio di epatologia EOC.

(Red)