28 nuovi diplomati all'EOC

Sono 28 gli apprendisti dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) che hanno raggiunto quest’anno il traguardo del certificato di fine formazione. Nella sua decina di sedi ospedaliere e amministrative, l’EOC forma attualmente 79 giovani – di cui 35 nuovi assunti – iscritti in 14 tirocini diversi. Inoltre, le strutture ospedaliere dell’Ente accolgono ogni anno, per vari periodi di stage, più di 800 allievi provenienti dalle scuole sanitarie del terziario per la loro formazione. L’EOC conferma così anno dopo anno la propria responsabilità sociale verso la formazione dei giovani. Oltre ai giovani neodiplomati, alla cerimonia di fine tirocinio svoltasi nell’Aula Magna dell’Ospedale Civico di Lugano hanno partecipato i formatori e i genitori degli apprendisti.

Nella sua introduzione alla cerimonia, svoltasi il 24 agosto, il responsabile del Servizio della formazione dell’EOC Ferruccio Doga ha posto l’accento sul sentimento d’orgoglio che suscita il poter accogliere così tanti giovani che raggiungono un obiettivo importante, grazie anche all’impegno di tutto l’EOC e dei suoi collaboratori nella formazione dei futuri professionisti.

Il direttore dell’Ospedale Regionale di Lugano Luca Jelmoni ha sottolineato come l’acquisizione dell’Attestato Federale di Capacità rappresenti un momento conclusivo di un ciclo, ma anche e soprattutto un punto di partenza per nuovi percorsi di apprendimento sia professionali sia personali.

L’ospite d’onore della cerimonia, il capo della Sezione lavoro Sergio Montorfani, ha dal canto suo sottolineato l’importanza delle abilità relazionali nel mondo del lavoro di oggi. Infine, il responsabile delle Risorse Umane dell’Ospedale Regionale di Lugano Lorenzo Fauth ha brevemente presentato il nuovo modello di bilancio delle competenze introdotto all’EOC, che pone al centro la comunicazione tra colleghi e con i pazienti e i loro familiari.

Apprendisti che si sono particolarmente distinti per i risultati scolastici ottenuti: Bernasconi Mauro (cuoco in dietetica), Branda Nina (cuoca), De Maria Kerry (assistente di studio medico), Derighetti Christel (assistente di studio medico), Molinari Daniele (cuoco), Moro Ramona (cuoca), Sassella Nathalie (assistente di studio medico), Taddei Gloria (impiegata in logistica), Vettese Aurora (assistente di studio medico).

Lista degli altri apprendisti diplomati: Abate Giulia (impiegata di commercio), Brusadelli Filippo (cuoco in dietetica), Burà David (impiegato in logistica), Croci Carole (impiegata di commercio), Danielli Simone (informatico), De Tommaso Gloria (art. 33 – impiegata d’economia domestica), Ferrazzo Alessia (impiegata di commercio), Genzoli Pietro (art. 33 – cuoco in dietetica), Hakaj Ilirjan (impiegato in logistica), Melera Morettini Andrea (cuoco in dietetica), Mentasti Paola (assistente di studio medico), Mini Chiara (assistente di studio medico), Oleggini Stefania (assistente di studio medico), Pereira Tania (impiegata di commercio), Rossi Giada (impiegata di commercio), Salihovic Azra (art. 33 – impiegata d’economia domestica), Sansone Letizia (assistente di studio medico), Scarabel Stacy (impiegata di commercio), Üstünkaya Canan (assistente di studio medico).

(Red)