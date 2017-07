50 liceali alla scoperta del Ticino

(LE FOTO) Si è conclusa, con un bilancio positivo, la sesta edizione dei soggiorni linguistici dell’USI per gli allievi d’Oltralpe che studiano l’italiano da almeno un anno.

Si è conclusa ieri la sesta edizione dei soggiorni linguistici dell’USI, il programma di corsi di lingua e cultura italiana per i liceali d’Oltralpe che studiano l’italiano da almeno un anno. Il bilancio complessivo è positivo, con 50 partecipanti tra i 13 e i 20 anni provenienti da tutte le altre regioni linguistiche svizzere.

Ginevra, Lucerna, Basilea, Vallese, Grigioni, Berna, Zurigo: sono questi i Cantoni di provenienza dei giovani che hanno deciso di passare parte della loro estate a Lugano per approfondire le proprie conoscenze della lingua italiana sotto la guida di docenti USI qualificati. Questa iniziativa è un piccolo contributo concreto da parte dell’ateneo alla promozione della lingua e della cultura italiana in Svizzera, allo scopo di rafforzare i legami fra le diverse regioni del Paese e fare in modo che l’italiano venga meglio parlato e compreso a livello nazionale.

A complemento delle attività didattiche è stato proposto un vasto programma di escursioni e attività culturali, come ad esempio la presentazione a Locarno del Festival del Film, del GranRex e del Palazzo del Cinema, o la visita dell’Osservatorio astronomico del Monte Lema e dell’Accademia di architettura dell’USI. Particolare attenzione è stata infine data alla scoperta delle tradizioni della Svizzera italiana, a stretto contatto con le persone del luogo e le famiglie ospitanti.

