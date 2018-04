58 nuovi laureati in Scienze economiche

Sono stati consegnati oggi pomeriggio, nell’aula magna dell’USI di Lugano, i diplomi di laurea di Bachelor (12), Master (44), e Master of Advanced Studies (2) in Scienze economiche a 58 studenti di 9 nazionalità diverse.

La cerimonia, iniziata alle 17, è stata aperta dal rettore dell’USI, Boas Erez, seguita dal saluto del decano della Facoltà, prof. Patrick Gagliardini. Nel corso della cerimonia il palco ha ospitato anche due alumni dell’USI che hanno portato la loro testimonianza dal mondo del lavoro post-laurea USI: Simone Balestra, laureato Bachelor nel 2009 e oggi assistente postdoc all’Università di San Gallo, e Chiara Del Grosso, licenza quadriennale nel 2000 e oggi Head of Retail Banking & Customer Service Center presso la banca EFG a Lugano.

Si sono rivolti ai neolaureati anche Simona Bolis del Servizio Alumni USI, che ha parlato della comunità e dei servizi offerti ai neolaureati, e il prof. Francesco Franzoni, direttore dell’Istituto di finanza dell’USI, che ha illustrato il programma di accreditamento dello Swiss Finance Institute (SFI) per percorsi di Master dell'area finanza, una distinzione conferita in questa sessione a 6 neolaureati.

Ecco l'elenco dei diplomati:

Bachelor of Arts in Scienze economiche

1. Buila Federica, Svizzera

2. Choudhary Ghazala Anwar, Svizzera

3. Colombo Demetra, Svizzera

4. Fieschi Tatiana, Svizzera

5. Kraushaar Giovanni, Svizzera

6. Larotonda Claudio, Italia

7. Matesi Fabiana, Italia

8. Milesi Marco, Italia

9. Motetta Amedeo, Italia

10. Muscionico Alessandro, Svizzera

11. Ottaviani Riccardo, Italia

12. Tran Ai-Lan, Svizzera

Master of Science in Economics, Major in Banking and Finance

1. D'Alessandro Juanita, Italia

2. Dell'Orto Federico, Italia

3. Di Giovanni Chiesa Manuele, Italia

4. Fonti Mattia, Svizzera

5. Gianinazzi Georgia, Svizzera

6. Isacchi Andrea, Italia

7. Kurtanidze Ana, Georgia

8. Mironi Antonio, Italia

9. Palumbo Alessandro, Italia

10. Tonon Giovanni, Italia

Master of Science in Economics, Major in Finance

1. Arasti Rezola Eduardo, Spagna

2. Behra Pilato Valentina, Italia

3. Bertasa Matteo, Italia

4. Quarenghi Andrea, Italia

Master of Science in Economics and Communication, Major in Financial Communication

1. Khazaei Sepideh, Iran

2. Martini Massimo, Italia

3. Tschaen Jules, Francia

Master of Science in Economics, Major in Management

1. Bernasconi Ruben, Italia

2. de Gemmis Stefano, Italia

3. Della Bosca Francesca, Italia

4. Gasparini Dario, Svizzera

5. Tallone Polina, Russia

Master of Arts in Economics and Communication, Major in International Tourism

1. Guillot Aurélia, Svizzera

2. Sadigova Gunel, Azerbaigian

3. Sadykova Inera, Russia

Master of Science in Scienze economiche, specializzazione in Economia e politiche internazionali

1. Bongiovanni Davide, Italia

2. De Juliis Patrizio, Italia

3. Fasano Maria Anna, Italia

4. Ferrari Sara, Italia

5. Ferrario Micol, Italia

6. Gangarossa Alessandro, Italia

7. Gerosa Marco, Italia

8. Giordani Veronica, Italia

9. Giuppa Marco, Italia

10. Guzzo Manuela, Italia

11. Mazza Alberto Maria, Italia

12. Pagani Aleksandar, Svizzera

13. Piccoli Pietro, Italia

14. Pomari Luca, Svizzera

15. Saravalle Francesca, Italia

16. Shtumpf Andriy, Ucraina

17. Verri Alessandro, Italia

Master of Arts in Economics, Major in Public Management and Policy

1. Duric Sara, Svizzera

2. Pizzetti Andrea, Svizzera

Master of Advanced Studies in Economia e management sanitario e sociosanitario

1. Imperiali Mauro, Svizzera

2. Levada Grazia, Italia

(Red)