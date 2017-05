"600 franchi a chi raccoglie 200 firme"

I promotori dell’iniziativa popolare costituzionale, che chiede l’introduzione anche in Ticino (come già in altri 18 Cantoni), del referendum finanziario obbligatorio, sono alle strette con i tempi. Per la sua riuscita occorrono infatti 10'000 firme entro il 29 maggio e ne mancano quasi 4'000. Sta di fatto che i promotori hanno pubblicato sul Corriere del Ticino odierno un annuncio tramite il quale offrono 600 franchi a chi raccoglie 200 firme. La notizia, poi riportata da Ticinonews, nella quale si specifica che a offrire la ricompensa sarebbe l’imprenditore della Medacta Alberto Siccardi, ha scatenato i commenti critici di alcuni lettori.

Non si è fatta attendere la presa di posizione di Giorgio Ghiringhelli, il quale in una lettera si assume “la responsabilità di questa decisione, in quanto sono stato io – in veste di consulente (non remunerato) – a suggerire questa soluzione allo scopo di trovare le firme che ancora mancano, e dunque allo scopo di far riuscire l’iniziativa e consentire ai ticinesi di votare sulla stessa. Avendo già lanciato in passato sei iniziative popolari, tutte riuscite grazie soprattutto al lavoro di raccoglitori di firme a pagamento, ho una certa esperienza in questo campo, e vorrei spiegare alcune cose a chi critica senza mai aver mosso un dito per fare qualcosa per la comunità”. Per Ghiringhelli senza l’aiuto di chi, dietro compenso, raccoglie firme, “in Ticino la democrazia diretta sarebbe destinata a scomparire”. Ricorda infine che il Ticino a livello nazionale è il Cantone che richiede la raccolta di più firme, concedendo meno tempo. “È triste”, conclude Ghiringhelli, “dover spendere soldi per remunerare chi raccoglie firme , ma per dei semplici cittadini che non possono contare sull’appoggio dei grossi partiti o di grosse associazioni è purtroppo una scelta obbligata. E chi oggi critica chi remunera i raccoglitori di firme dovrebbe invece criticare chi ha messo i ticinesi in questa situazione, e magari recitare un “mea culpa”. Ricordo infatti che nel 2007 il popolo aveva bocciato con il 50,9 % dei voti l’iniziativa popolare intitolata “Più potere al popolo con diritti popolari agevolati” lanciata dal sottoscritto e che chiedeva per l’appunto di far rientrare il Ticino nella media nazionale sia per il numero di firme da raccogliere e sia per il tempo concesso per la loro raccolta. E dunque è stato il popolo a tirarsi la zappa sui piedi”.

(Red)