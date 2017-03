9 febbraio, il referendum arranca

A poco meno di un mese dal termine, delle 50mila firme necessarie per il referendum promosso da Nenad Stojanovic, ne sono giunte circa 12mila. "Ma non è un’impresa impossibile"

di Martina Salvini

Si fa impervia la strada per la raccolta firme contro la legge di applicazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa. A poco meno di un mese dal termine ultimo, fissato per il prossimo 7 aprile, delle 50mila firme necessarie ne sono giunte circa 12mila. A fare il punto a Berna è stato il comitato promotore, guidato dal politologo Nenad Stojanovic. Tramite questo referendum, «il popolo avrebbe l’occasione di confermare o di invalidare la via scelta dal Parlamento. In assenza di una tale votazione, il Parlamento continuerà ad essere accusato di non avere rispettato la volontà popolare», ha ribadito il comitato. Da noi raggiunto, Stojanovic ammette: «Le probabilità al momento giocano a nostro sfavore. Ma non è un’impresa impossibile. Ad esempio nei formulari che ho distribuito ho indicato quale data ultima per la riconsegna il 15 marzo e, ipotizzando che vi siano diverse persone che aspettano l’ultimo minuto per la riconsegna, spero il giorno dopo di ricevere tante firme. Un altro momento potenzialmente decisivo potrebbe essere l’assemblea annuale della Gioventù socialista svizzera (GISO), in agenda l’11 e il 12 marzo, quando saranno chiamati a esprimersi sulla richiesta della GISO ticinese di sostenere il referendum. Anche dal loro impegno potrebbe arrivare la spinta decisiva».

«Al momento – prosegue il politologo - non disponiamo dei dati di raccolta cantonali». Ma il comitato sembra comunque puntare a fare una maggiore presa sui ticinesi. «Willi Vollenweider, ex UDC oggi deputato indipendente del Parlamento di Zugo e membro del comitato Bürgerrechtsbewegung, ha annunciato di volersi concentrare in quest’ultima fase sul Cantone, inviando il formulario a circa 70mila contatti, sperando che possa esserci un risconto positivo dato che in Ticino la percentuale di favorevoli al voto sul 9 febbraio è stata del 69%. Io stesso sarò in Piazza Dante a Lugano sabato e a Mendrisio domenica. Stessa cosa faranno i Verdi liberali, presenti sabato a Bellinzona», spiega Stojanovic. E commentando l’atteggiamento tiepido con cui il referendum è stato accolto alle nostre latitudini evidenzia: «Sicuramente può aver molto influito il mancato appoggio al referendum da parte di Lega e UDC. Questo ha senz’altro frenato una grossa fetta del loro elettorato».

Mancano comunque all’appello le sottoscrizioni provenienti dal PPD ticinese che, lo ricordiamo, ha deciso di sostenere il referendum, pur sottolineando di voler procedere su un binario parallelo a quello di Stojanovic. «Siamo in piena raccolta firme» ci conferma il segretario cantonale dei popolari democratici Nicolò Parente. «I formulari sono stati inviati a tutti i fuochi, sono stati distribuiti con l’ultimo numero del settimanale Popolo e Libertà e si trovano anche online, su www.ppd.ch. È però ancora presto per fornire le cifre ufficiali». Se per i dati bisogna ancora attendere qualche giorno, «il PPD c’è ed è presente con diverse bancarelle nei centri del Cantone», rassicura comunque Parente.