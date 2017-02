9 febbraio, no alla proposta del PPD

Tutto secondo le premesse. Con 44 no, 24 si e un astenuto, il Gran Consiglio ha deciso di non dare seguito alla proposta del PPD volta a sottoporre al voto popolare la legge di applicazione dell’iniziativa dell’UDC del 9 febbraio contro l’immigrazione di massa.

Il deputato popolare democratico Maurizio Agustoni ha ricordato come tre anni fa furono 82mila i ticinesi che votarono l'Articolo 121A. "In dicembre le Camere hanno approvato una legge d'esecuzione che tradisce la volontà popolare", ha detto. Nel rispondere poi alla perplessità palesata dai diversi gruppi politici negli scorsi giorni, Agustoni ha precisato: "Anche se il PPD federale non si fosse astenuto, non c'erano i numeri per ribaltare il voto". E a chi sostiene che anche tornando a votare "dal nulla si passerebbe al nulla", il deputato ha spiegato che un nuovo voto dei cittadini "costituirebbe un segnale molto forte, che non potrebbe venire ignorato".

Un appello agli altri partiti che però è rimasto inascoltato.

(M.S.)