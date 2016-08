Abusi, chiesti 9 anni per l'infermiere

Prosegue il processo a carico dell’infermiere del Bellinzonese accusato di aver commesso numerosi abusi, anche di natura sessuale, ai danni di alcune donne anziane e disabili.

Come riferito dall’RSI, oggi in aula la procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha chiesto per l’imputato una pena di nove anni di carcere. L’uomo per contro respinge ogni accusa. L’imputazione più grave sarebbe quella di violenza carnale su una donna che aveva in cura.

In totale le vittime dell’uomo sono 8, sei ospiti di case per anziani e 2 visitate a domicilio. La sentenza dovrebbe slittare verosimilmente ai prossimi giorni.

(Red)

