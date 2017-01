Agenti ticinesi a Ginevra e Davos

Alcuni agenti della Polizia cantonale e del Ceresio Nord saranno in servizio a Ginevra in occasione dei colloqui sul futuro di Cipro e al Forum economico grigionese.

La seconda parte di gennaio si preannuncia ricca di impegni per la Polizia cantonale. Alcune decine di agenti saranno infatti impiegati al di fuori del Ticino, nello specifico a Ginevra e a Davos.

Circa una quarantina di poliziotti presteranno servizio in questi giorni nella Città di Calvino per garantire la sicurezza in occasione dei colloqui sul futuro di Cipro. La collaborazione degli agenti ticinesi è stata richiesta dalle autorità ginevrine.

In seguito un’altra quarantina di agenti verrà impiegata a Davos per rafforzare il dispositivo di sicurezza in occasione della visita al Forum economico mondiale del Presidente cinese Xi Jinping.

In totale durante tutta la durata del WEF (dal 17 al 20 gennaio) saranno una sessantina i poliziotti della Cantonale e della Comunale Ceresio Nord impiegati presso la località grigionese. In particolare verranno schierati nei pressi dell’eliporto, garantendo la sicurezza della struttura.

(Red)