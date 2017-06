Agrodolce e bifronte, questo è il Consuntivo

di Nicola Mazzi

Una giornata calda in tutti i sensi, quella di oggiin Gran Consiglio. Soprattutto perché all’ordine del giorno c’erano i conti consuntivi del Cantone e relativi al 2016. Conti che prevedono un deficit di 47,4 milioni. Come ha detto la relatrice dell’unico rapporto Pelin Kandemir Bordoli (PS) «è un Consuntivo in agrodolce in quanto da un lato è migliore di una quarantina di milioni rispetto al Preventivo, mentre d’altro lato porta il debito pubblico a 2 miliardi di franchi». La stessa relatrice ha poi approfondito un tema, quello dell’assistenza, che sta esplodendo con 109 milioni di spesa l’anno. Come ha detto Kandemir sono i bambini, gli stranieri e i divorziati i gruppi maggiormente a rischio, ma soprattutto l’assistenza inghiotte chi non ha una formazione. «Ecco perché occorre un intervento immediato per combattere questo fenomeno, magari con una riorganizzazione delle risorse e della strategia».

Il capogruppo del PLR Alex Farinelli ha messo al centro del suo intervento la questione del risanamento finanziario: «Si sta andando nella giusta direzione e si stanno vedendo i risultati del lavoro svolto negli anni scorsi. Ma è un errore pensare che il percorso sia giunto al termine. Insieme dobbiamo anche pensare ai grandi progetti come la riforma della scuola, quella della giustizia e quella dei flussi tra Cantone e Comuni».

Da parte sua Fabio Bacchetta Cattori (PPD) ha messo in evidenza che «la direzione è quella giusta, ma non abbiamo alternative. Il freno al disavanzo è dietro l’angolo. Non dobbiamo neanche fermarci qui in quanto non mancano le incognite che gravano sui conti del Cantone. Fattori da non sottovalutare». Le critiche più dure per la politica del Governo sono arrivate dal capogruppo del PS Ivo Durisch il quale ha rilevato come si stia sempre più colpendo le fascie di popolazione più deboli.

Il costo sociale delle misure di risanamento è stato evidenziato da Franco Denti (Indipendente), mentre Gabriele Pinoja (UDC) ha parlato di «ennesima sconfitta gestionale» da parte del CdS. E Germano Mattei (MontagnaViva) ha ricordato come le regioni di montagna non sono state affatto aiutate dal CdS.

Il consigliere di Stato Christian Vitta ha da parte sua chiesto un po’ di ottimismo in quanto il trend sta cambiando e il risanamento delle finanze prosegue. «Gli sforzi fatti da tutti non erano e non sono automatici» ha detto. Sforzi che hanno portato a un aumento dei ricavi di 60 milioni e a una spesa che cresce meno del previsto. Da parte sua Paolo Beltraminelli ha voluto ricordare come il sistema sociale del Ticino sia tra i migliori in Svizzera.

Da sottolineare come la Lega non abbia partecipato al dibattito in quanto, come ha spiegato Amanda Rückert «il Governo - votando la sospensione sul casellario giudiziale - non ha ascoltato la volontà dei cittadini. Il Governo se ne è fatto un baffo di due risoluzioni votate dal Gran Consiglio». Una posizione che ha scatenato la protesta del capogruppo del PPD Fiorenzo Dadò il quale ha chiesto una riunione urgente dell’Ufficio presidenziale chiedendo spiegazioni sul tema.