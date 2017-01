Airolo vuole "allungare" il San Gottardo

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) discuterà con il Canton Ticino un eventuale allungamento del tunnel stradale del San Gottardo o una copertura dell'autostrada. L'idea è stata proposta alle autorità dal Comune di Airolo. Il tema dovrebbe essere affrontato per la prima volta a metà di questo mese, ha dichiarato il portavoce dell'USTRA Thomas Rohrbach in un'intervista alla "NZZ am Sonntag" pubblicata oggi.

L'USTRA tiene spesso incontri con Cantoni e Comuni. In una di queste circostanze è stata proposta la copertura dell'autostrada a sud della galleria del San Gottardo. L'Ufficio federale è di principio favorevole a tali idee, ha detto Rohrbach. Anche perché bisogna trovare una soluzione per il materiale di scavo della seconda canna.

Ancora non è stato affrontato invece il lato finanziario: "possiamo spendere solo quanto pagheremmo per misure contro il rumore o per la difesa dell'ambiente", ha spiegato Rohrbach. Tecnicamente, la A2 è già sistemata per quel che riguarda le emissioni foniche.

Richieste di copertura delle autostrade sono frequenti e in alcuni casi vengono anche concretizzate, come nel caso della zona Westside di Berna, dove i lavori sono stati finanziati in gran parte dalla Migros.

