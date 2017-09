Al via i festeggiamenti per Ignazio Cassis

È partito puntualissimo, alle 11.30, da Berna il treno speciale che accompagnerà Ignazio Cassis in Ticino insieme alle delegazioni ufficiali delle autorità della Confederazione e del Cantone.

Poco dopo la partenza ai presenti sul treno è stato servito il classico "tessiner Platte":

Il resto del programma odierno

Il treno speciale farà una prima tappa a Altdorf, per un saluto delle autorità politiche del Canton Uri, per poi proseguire alla volta del Ticino con fermata alla stazione di Bellinzona attorno alle 14.15, dove Cassis sarà accolto dalle autorità della Città e da una delegazione delle autorità cantonali. Attorno alle 14.45, un corteo d'onore sfilerà per le vie del centro per raggiungere Piazza Governo, davanti a Palazzo delle Orsoline. Qui è previsto il benvenuto ufficiale del Consiglio di Stato e del presidente del Gran Consiglio. Dopo una breve cerimonia nella sala del Governo seguirà, attorno alle 15.15, una parte pubblica davanti a Palazzo delle Orsoline con i discorsi ufficiali e un incontro con la popolazione ticinese. In conclusione, la Città offrirà a tutti i presenti un rinfresco. Gli invitati ufficiali si recheranno infine, attorno alle 17.00, al Palasport per il banchetto d'onore.

Il Consiglio di Stato invita tutti a recarsi a Bellinzona il 28 settembre per festeggiare questa storica occasione. Poiché i posteggi pubblici saranno disponibili in numero molto limitato, è suggerito servirsi preferibilmente dei mezzi pubblici.

(Red)