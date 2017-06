Alberghi pieni all'80% in Ticino

Frapolli: "Siamo soddisfatti, malgrado una meteo non eccezionale. Restiamo una meta importante soprattutto per gli svizzeri tedeschi".

di Nicola Mazzi

Le cifre sull’andamento turistico in aprile e che quindi comprendono il periodo Pasquale saranno rese note solo nella giornata di oggi, tuttavia le sensazioni per questi primi mesi dell’anno sono sicuramente positive. Ce lo conferma anche Elia Frapolli, direttore dell’Agenzia turistica ticinese. «Dalle nostre impressioni crediamo che la Pasqua sia andata molto bene e in generale l’inizio di quest’anno sia stato molto positivo. Anche per quanto riguarda quest’ultimo ponte di Pentecoste abbiamo degli echi incoraggianti da parte degli albergatori. Sia nel Luganese sia nel Locarnese abbiamo tassi di occupazione delle camere attorno all’80%. Non siamo ai livelli della Pasqua, dove eravamo quasi al tutto esaurito, ma non possiamo lamentarci».

Come ci conferma lo stesso Frapolli gli svizzeri amano restare nel proprio Paese, soprattutto per passare le vacanze primaverili. E il Ticino resta una meta importante e frequentata. In altre parole siamo sempre visti come la Sonnenstube. Un prodotto che sta andando bene - e riceve un’ottima accoglienza da parte dei turisti - è la Ticino Ticket. «Gli ultimi dati, rileva Frapolli, ci dicono che, finora, sono stati emessi 160mila biglietti. Occorre inoltre evidenziare che le entrate presso la trentina di attrattori turistici (impianti di risalita, lidi, musei, ecc), convenzionate con la tessera, sono state 45mila». Ricordiamo che questi attrattori non sono gratuiti ma per chi ha la Ticino Ticket offrono uno sconto del 30%. «Questo nuovo prodotto sta quindi generando un movimento economico importante nella regione», aggiunge il direttore dell’ATT.

Un’altra campagna partita poco dopo Pasqua sta iniziando a portare i primi frutti. Stiamo parlando di “On Board Concierge Service”, il progetto che prevede una consulenza itinerante (sui treni) al termine della quale sono trasmessi su smartphone o stampati dei veri e propri programmi personalizzati per chi intende passare del tempo in Ticino. «Dai feedback che ci arrivano notiamo una grande sorpresa e un effetto simpatia nel trovare questo servizio sul treno. Le richieste riguardano principalmente le attrazioni turistiche da visitare sul territorio e l’enogastronomia».

Senza dimenticare la campagna Raiffeisen promossa quest’anno a sud delle Alpi. «Anche per questo progetto i segnali che stiamo ricevendo dalla banca sono positivi. Un altro progetto che fa sicuramente la sua parte per far arrivare, nella nostra regione, un buon numero di turisti». Il rovescio della domanda - del buon andamento turistico - è dato dalle lunghe code sulla A2. Venerdì si sono raggiunti, al portale Nord del San Gottardo, i 15 km. E nella giornata di ieri i km di coda tra Quinto e la galleria del San Gottardo erano 7.