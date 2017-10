Alla Rega i complimenti di Bertoli

Nell’ambito del suo ciclo di visite ad alcune importanti realtà con piede nel Canton Ticino, giovedì 28 settembre il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli ha visitato la base Rega presso l’aeroporto cantonale di Locarno. Il raggio d’intervento dell’elibase Ticino, oltre al nostro Cantone, comprende pure il Grigioni italiano del Moesano, fino a San Bernardino e la Calanca, e non sono rari neppure i voli transfrontalieri.

La base è sollecitata frequentemente per infortuni sulle piste di sci e interventi con operazioni d’argano in montagna, su laghi e corsi d’acqua. Il consigliere di Stato Bertoli ha ricevuto il benvenuto di Paolo Menghetti, soccorritore professionale e capo base e Sascha Hardegger, capo operazioni elicotteri e membro della direzione Rega, che hanno illustrato le attività e le molteplici sfide legate alla gestione dell’unica base Rega in Ticino.

Il consigliere di Stato Bertoli ha avuto occasione di intrattenersi personalmente con diversi dipendenti Rega e volontari presenti (piloti, soccorritori professionali, medici d’urgenza, alpinisti specialisti elicottero), che hanno presentato svariate sfaccettature dell’importante attività che svolgono a favore della collettività, condividendo le proprie esperienze professionali e personali. Erano presenti: Corrado Sasselli pilota, dipendente Rega; Giovanni Beldì soccorritore professionale, dipendente Rega; Boris Bottinelli soccorritore professionale, dipendente Rega; Lorenzo Balestra medico d’urgenza; Michele Musiari medico d’urgenza; Matteo Gaggetta alpinista specialista elicottero (volontario); Massimo Gaggetta alpinista specialista elicottero (volontario); Mauro Imperatori alpinista specialista elicottero (volontario); Federica Mauri responsabile media per il Ticino, dipendente Rega; Massimo Pedrazzini fotografo e relatore per visite base (volontario). Nel corso dell’incontro, il Consigliere di Stato Bertoli ha potuto rendersi conto delle importanti sfide cui è confrontato l’equipaggio Rega nel contesto delle operazioni svolte sul nostro bellissimo, ma impegnativo territorio e ha potuto toccare con mano l’elicottero d’alta quota AgustaWestland Da Vinci, in dotazione dal 2010 e che esegue oltre 500 missioni all’anno.

Il consigliere di Stato, che ha molto apprezzato il caldo benvenuto ricevuto, ringrazia nuovamente i presenti e tutti i collaboratori e i volontari Rega operativi nel Canton Ticino per il loro ammirevole, incrollabile e altruistico impegno a favore della collettività e si complimenta con la Rega per l’importante servizio di soccorso aereo medicalizzato garantito alla popolazione della Svizzera italiana.

(Red)