Alla ricerca del successore di John Noseda

Pubblicato sul Foglio ufficiale il concorso per l'elezioni del nuovo Procuratore generale per il periodo di nomina 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2020.

I Servizi del Gran Consiglio comunicano che, in previsione della cessazione, il 30 giugno 2018, del mandato dell’attuale Procuratore generale John Noseda, per raggiunti limiti di età, nel Foglio ufficiale di oggi è stato pubblicato il concorso per l'elezione del Procuratore generale per il periodo di nomina 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2020.

Le condizioni di eleggibilità sono indicate nel bando.

(Red)