Allarme meteo per le forti piogge in arrivo

La Polizia Cantonale, causa le previste piogge molto intense delle prossime ore che potrebbero causare l'ingrossamento repentino di corsi d'acqua con trasporto di materiale, frane e caduta di sassi, invita la popolazione a prestare estrema attenzione.

In particolare invita a non sostare su ponti o in prossimità di corsi d'acqua e di pendii ripidi e, nelle zone particolarmente colpite dal maltempo, utilizzare il veicolo privato solo se strettamente necessario.

Le zone maggiormente colpite saranno la valle Maggia, la valle Verzasca, la valle Leventina e la valle di Blenio, con una fase più intensa dei temporali tra le 23 di questa sera e le 12 di domani mattina.

(Red)