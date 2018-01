Allerta valanghe nell'Alto Ticino

Il pericolo in valle Bedretto, alta Leventina e valle di Blenio resta di grado 4. Disagi al traffico ferroviario e stradale in tutta la Svizzera. Si temono anche inondazioni.

Le nevicate che sono cadute sull'Alto Ticino e a nord delle Alpi nella notte di sabato e domenica stanno provocando forti disagi. Il livello di allerta per il pericolo di valanghe è stato alzato al grado 4 (forte) in valle Bedretto, in alta val Leventina e valle di Blenio. Sempre nel nord del Ticino è stata diramata un'allerta di grado 3 per la neve. A livello nazionale vi sono anche disagi alla circolazione.

Disagi al traffico

L'autostrada A2 è stata chiusa tra Giornico e Airolo, in direzione Nord, a causa delle forti nevicate. La A13 è chiusa tra Bellinzona e Landquart ai mezzi pesanti con rimorchio o semirimorchio, mentre i treni navetta della Vereina garantiscono il collegamento tra Alta e Bassa Engadina. Fino a nuovo avviso sono chiuse sia la strada cantonale tra Olivone e Campo Blenio, che quella tra Ghirone e Cozzera in valle di Blenio. La galleria della biaschina è chiusa a causa di un incidente.

Anche la A9 B, Briga-Domodossola, tra il Passo del Sempione e Simplon-Dorf la strada è chiusa a causa del rischio di valanghe.

Ma le apprensioni maggiori riguardano il Vallese, cantone interamente considerato di rischio massimo dall'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF). Ci si aspetta una giornata assai intensa, ha confermato all'ats Pascal Stoebener, responsabile cantonale per i pericoli naturali: sono da attendesi slavine, scoscendimenti e allagamenti. I pompieri sono sul chi vive.

Nell'Oberland bernese è stato interrotto il collegamento ferroviario fra Lauterbrunnen e Wengen. Pure sospesa dunque è la circolazione dei convogli turistici verso la Kleine Scheidegg e lo Jungfraujoch. Diversi comprensori sciistici sono chiusi o tengono aperte solo poche piste.

Zermatt è isolata

In Vallese il pericolo valanghe è al livello massimo (5, molto forte), Zermatt è rimasta isolata, le piste di sci ed escursionistiche, così come la strada e la linea ferroviaria sono chiuse. La località turistica è raggiungibile solamente in elicottero.

Il locale ente turistico invita i genitori a non lasciare giocare da soli i bambini nella neve, perché a causa degli imponenti accumuli potrebbero perdere il senso d'orientamento, con possibili incidenti.

Pericolo inondazioni

Non bastava il pericolo di valanghe, ora si temono inondazioni: con l'arrivo di temperature più miti a nord delle Alpi scende il limite delle nevicate, aumentano le precipitazioni e crescono i volumi d'acqua portati dai fiumi, spiega SRF in un comunicato odierno.

Si fa sempre più intenso il rischio di frane e scoscendimenti, anche perché oggi i rovesci di pioggia e - in quota - di neve dovrebbero proseguire.

Le precipitazioni registrate nella notte sono peraltro notevoli: basti pensare che a Ilanz (GR), località a soli 700 metri, sono caduti 34 centimetri di neve fresca.

(Red/Ats)