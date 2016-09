AlpTransit, il tunnel indossa il vestito

Dalla posa dell’impermeabilizzazione, saldata con cura maniacale per evitare infiltrazioni d’acqua, alla costruzione dell’armatura per coprire la volta: sono molte le tappe da seguire per ottenere pareti in grado di durare almeno cent’anni.

di Loris Trotti

Il 21 gennaio 2016, alle 11 e 57 in punto, è caduto l’ultimo diaframma della Galleria di base del Ceneri: lo scavo dei 15,4 chilometri è stato terminato. Tuttavia, all’interno della galleria si continua a lavorare a gran ritmo. Il tunnel, formato da due singole canne, va messo in sicurezza e rivestito, prima ancora di poter procedere alla posa dei binari e delle infrastrutture ferroviarie. «Attualmente abbiamo rivestito circa il 95% dello scavo - ha spiegato l’ingegnere Alberto Del Col, direttore del Settore Esecuzione Ceneri - ma il 5% che resta da coprire è piuttosto complesso, per questo i lavori, incluse le banchine, termineranno verso marzo 2017. Dopodiché, al primo e al tre luglio 2017, il manufatto sarà consegnato agli imprenditori della tecnica ferroviaria, i quali poseranno la platea ferroviaria con i binari. Le date di consegna sono due perché in un primo tempo sarà ceduta la parte nord della galleria, mentre due giorni dopo sarà il turno di quella rivolta a sud». Le due canne che costituiscono la Galleria di base del Ceneri viaggiano in parallelo a una distanza di 40 metri l’una dall’altra, e sono collegate tra loro da collegamenti trasversali posti a intervalli di 325 metri. Il 5% del rivestimento mancante si trova proprio in corrispondenza di alcune di queste intersezioni, luoghi in cui i lavori devono procedere con la massima accuratezza, in considerazione anche della presenza di molteplici canali di passaggio di cavi, tubazioni ed altre infrastrutture.

I binari nell’estate 2017

La posa dei binari, nonostante sia parecchio laboriosa, richiederà soltanto 6 o 8 mesi per canna: «Dato che viene realizzata con una sorta di catena di montaggio - ha chiarito Del Col - la posa risulta piuttosto veloce; l’inizio è previsto nel corso dell’estate del 2017 e dovrebbe poter terminare nei primi mesi del 2018. Dopodiché avrà inizio la fase di posa delle ulteriori infrastrutture ferroviarie, delle successive verifiche e dei viaggi di prova per arrivare pronti all’inaugurazione dell’opera prevista nel 2020».

Lavori orchestrati a puntino

Per ottimizzare i tempi di realizzazione, varie tappe dei lavori sono state realizzate in contemporanea. Lo scavo del tunnel è partito da Sigirino, circa a metà strada, verso i portali situati a Camorino-Vigana e a Vezia. «Per la Galleria di base del Ceneri non ci si poteva limitare all’esecuzione degli scavi a partire dai portali ed incontrandosi più o meno a metà strada - ha specificato Del Col - semplicemente perché le aree esterne ai portali oltre ad essere densamente popolate non offrivano spazio sufficiente per ospitare importanti cantieri. Tuttavia, per risparmiare tempo prezioso, con l’avvio dei lavori principali, si è proceduto a scavare almeno le entrate dei portali. A Vezia, tra il 2010 e il 2012, sono stati scavati circa 350 metri mentre a Camorino, tra il 2008 e il 2011, circa 790 metri; in questo modo, le squadre che procedevano da Sigirino verso i portali hanno trovato le estremità della galleria già scavate, con conseguente risparmio di tempo. A Vezia, la zona da oltrepassare era molto delicata, perché il tunnel di AlpTransit passa meno di 10-20 metri sotto alcune abitazioni e appena 4,5 metri sopra la galleria stradale Vedeggio-Cassarate, mentre a Camorino la prima tratta era caratterizzata dall’attraversamento del rilevato autostradale a una profondità di soli 10 metri. Per questo, i lavori andavano curati in modo certosino».