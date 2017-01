AlpTransit, la petizione va come un treno

L’appello lanciato per completare l’asse del San Gottardo prima del 2050 sta guadagnando ampi consensi, raccogliendo in due mesi e mezzo 6mila firme.

di Andrea Bertagni

Oltre 6mila firme in due mesi e mezzo. Non è certo irrilevante il sostegno ricevuto in Ticino dalla petizione lanciata lo scorso 7 novembre e denominata «Non attendiamo il 2050 per completare l’asse ferroviario del San Gottardo», che si pone come obiettivo quello di pianificare entro il 2030 il completamento di AlpTransit con le tratte Biasca-Camorino e a Sud di Lugano.

«In effetti - ci spiega il coordinatore del gruppo promotore, Renzo Respini - si tratta di un buon risultato, anche se ora servirebbe davvero uno sprint finale». L’obiettivo dichiarato è infatti quello di raggiungere quota 10mila firme, così da dare ancora più voce e corpo alla richiesta alle autorità federali. Per farlo, il gruppo spontaneo apartitito costituitosi per l’occasione ha intenzione di allargare la raccolta firme, oltre che sul web (dove sono state raccolte circa 3’300 sottoscrizioni) anche alla Lombardia e al resto della Svizzera. E, ovviamente, di continuare ancora la raccolta firme in Ticino, dato che sta andando a gonfie vele, come testimoniano i riscontri alle bancarelle, «durante l’inaugurazione della nuova stazione di Lugano dello scorso dicembre - specifica Respini - abbiamo raccolto oltre 1’200 firme», ma anche le adesioni di importanti Comuni, come quelle di Lugano e di Chiasso: guarda caso due città che con il completamento dell’asse ferroviario del San Gottardo avrebbero tutto da guadagnarci.