AlpTransit, riconosciuto l’impegno del Cantone

L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, in collaborazione con il Cantone Ticino, il Canton Uri e gli Uffici federali dei trasporti, delle strade e dell’ambiente, ha avviato nel 2015 un monitoraggio degli effetti del progetto AlpTransit sulle regioni a nord e a sud della galleria. L’analisi è articolata in tre fasi: prima dell’apertura della galleria di base del San Gottardo, dopo l’apertura della stessa e, per concludere, dopo la messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri.

Il rapporto pubblicato oggi si riferisce alla situazione nel 2016, alla vigilia dell’apertura del nuovo tunnel del San Gottardo. Esso riconosce gli impegni e le azioni preparatorie messe in atto nel Cantone Ticino in vista dell’epocale cambiamento legato alla nuova infrastruttura ferroviaria. "Nell’ambito della mobilità il Ticino ha sviluppato una rete sempre più efficiente del trasporto pubblico, in particolare grazie ad importanti investimenti infrastrutturali, all’armonizzazione tariffale, all’incremento dell’offerta e al perfezionamento delle interfacce fra i diversi modi di trasporto (nodi di interscambio, impianti P+R)", sottolineano il Dipartimento del territorio e il Dipartimento finanze ed economia in un comunicato stampa.

A livello economico, viene spiegato nella nota, il Ticino "si vuole profilare come un luogo interessante per lo sviluppo di attività innovative e dell’offerta turistica, valorizzando l’accresciuta connessione con il resto della Svizzera e, in particolare, con l’area di Zurigo. A questo scopo, le diverse misure previste nell’ambito della strategia cantonale di sviluppo economico – a favore delle piccole e medie imprese (PMI), del turismo e del riposizionamento delle regioni periferiche – costituiscono un tassello imprescindibile".

Un esempio concreto di questo approccio trasversale, che integra in modo esemplare diverse politiche di promozione (turismo, economia e mobilità), è il progetto “Ticino Ticket”, grazie al quale sono già stati offerti più di 370'000 titoli di trasporto gratuiti abbinati ai pernottamenti dei turisti in alberghi, ostelli o campeggi del nostro Cantone. Per la pianificazione territoriale sono stati aggiornati i nuovi indirizzi di sviluppo a livello cantonale e regionale.

Il Piano direttore mira a favorire insediamenti più compatti e di qualità attraverso un miglior sfruttamento delle zone edificabili, soprattutto nei pressi dei nodi del trasporto pubblico. Un importante ruolo è pure stato assunto dai Programmi d’agglomerato che hanno identificato gli scenari di sviluppo delle quattro aree urbane del Cantone e definito le strategie e le misure volte ad un ulteriore miglioramento delle prestazioni e al coordinamento tra l’evoluzione degli insediamenti e quello dei trasporti.

(Red)