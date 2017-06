AlpTransit a sud di Lugano, già 9mila firme

L’obiettivo resta le 15mila entro la fine del mese di luglio. La raccolta sottoscrizioni prosegue nei vari centri del Cantone e in eventi importante che si tengono in estate.

di Martina Salvini

Le sottoscrizioni per la prosecuzione di AlpTransit a sud di Lugano corrono veloci, anche se meno del previsto. A oggi hanno raggiunto quota 9mila (5mila cartacee e 4mila per via elettronica), una cifra considerevole, malgrado ancora lontana dalle 15mila che il comitato promotore si è proposto di raggiungere entro la fine del mese di giugno.

La conferma ci arriva direttamente da Renzo Respini, uno dei soci fondatori dell’associazione “Pro Gottardo ferrovia d’Europa” che riunisce cittadini, politici e rappresentanti della società civile che sottolinea: «Siamo già a un bel numero di firme, l’obiettivo di ottenere 15mila sottoscrizioni è del resto molto ambizioso e arduo da raggiungere. Sarebbe però importante raggiungere questo traguardo per riuscire a dare un importante segnale, significherebbe che non c’è solo una buona fetta del mondo politico – l’adesione dei Municipi, dei capigruppo di Gran Consiglio e l’appoggio di tutti i movimenti giovanili – che ritiene fondamentale proseguire “l’opera del secolo” a sud».

Secondo un altro dei promotori, il professor Remigio Ratti, «imprescindibile è riuscire a spiegare alla popolazione perché sia così fondamentale cogliere al volo questa opportunità, senza dover quindi aspettare i tempi dettati dal Consiglio federale e il 2050, quando sarebbe invece troppo tardi». Del resto, spiega Ratti, le discussioni fervono anche nella vicina Italia.