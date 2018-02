"Alt alle scorciatoie, il PLR non ci sta"

di Nicola Mazzi

I temi discussi ieri sera dal comitato cantonale del PLR hanno attirato a Gordola più di un centinaio di persone. L’iniziativa No Billag e la riforma fiscale e sociale hanno anche provocato diversi interventi.

Ma ad aprire le danze ci ha pensato il presidente Bixio Caprara il quale si è soffermato su un paio di aspetti centrali per il partito. «Di recente abbiamo organizzato un seminario sul mercato del lavoro con diversi esperti. Un momento importante per evidenziare come la formazione sia indispensabile così come l’introduzione di misure per combattere gli abusi». Caprara ha quindi ricordato il sostegno del partito alla proposta del CdS sul salario minimo in quanto «tiene conto delle varie sensibilità». Ma il suo discorso si è fatto più pungente quando ha parlato di una tendenza generale a non rispettare le regole. «Mi riferisco alla decisione sulla LIA, a quella sull’imposta di circolazione, con la fuga in avanti del responsabile del DI, ma anche alla recente decisione di favorire i controlli sistematici sui permessi di lavoro. Sono tutte scorciatoie che non sono andate a buon fine e che devono farci riflettere» ha detto. E ha ribadito l’idea che il PLR «a questi giochetti non ci sta ed è sbagliato illudere i ticinesi con proposte che cadono al primo ricorso». Caprara ha anche fatto un accenno alla corsa per la poltrona di sindaco a Mendrisio. «È stata una buona decisione partecipare alla contesa. Il problema è che nel nostro partito ci sono molte persone di valore e con chance di farcela. La sezione ha scelto non il più bravo, ma colui che ha più possibilità di riuscita».

Il comitato cantonale del PLR si è quindi chinato sui prossimi oggetti in votazione. Anzitutto, con le relazioni del consigliere agli Stati Fabio Abate ha approfondito l’iniziativa popolare federale “Sì all’abolizione del canone radiotelevisivo” (No Billag) e il nuovo ordinamento finanziario. Il comitato ha deciso di votare a favore di entrambi. Abate, nel suo discorso, ha affermato che se venisse accettata l’iniziativa che vuole abolire il canone «le conseguenze sarebbero catastrofiche. E mi dispiace che il dibattito sia stato trasformato in un referendum a favore o contro la RSI e sulla simpatia o meno dei suoi vertici. Quella proposta è contraria agli interessi del Cantone e sarebbe da autolesionisti votare a favore. Oltre che un vero e proprio suicidio politico per il Ticino verso Berna». Il parlamentino ha detto No, con un solo voto favorevole, all’iniziativa. E all’unanimità ha ha approvato anche il nuovo ordinamento finanziario.

È poi seguito un dibattito, moderato dal vicedirettore del Giornale del Popolo Gianmaria Pusterla, sulla riforma fiscale e sociale. A favore del referendum si è espresso il capogruppo del PS Ivo Durisch, mentre per la riforma ha parlato il responsabile Centro competenze tributarie della SUPSI Samuele Vorpe. Quest’ultimo ha rammentato l’importanza per il nostro Cantone degli sgravi per gli alti redditi: «Non tanto per attirare nuovi ricchi, ma per non fare partire quelli che ci sono. Non dimentichiamo che in questo momento il Ticino è nei play-out e non sarebbe male tornare, almeno a metà classifica». Durisch, da parte sua, ha contestato la logica che abbina le misure sociali a quelle fiscali: «È una moda da non seguire e il Tribunale federale ha già detto che così non si fa al Canton Neuchâtel«. E ha rilevato come questi sgravi «siano regali inutili a chi non ne ha bisogno e aumentano le disuguaglianze sociali». Il comitato, alla fine, ha votato all’unanimità la riforma che, con ogni probabilità, dovremo votare a fine aprile.

Al termine del comitato si è tenuto un aperitivo per festeggiare i 25 anni di Opinione Liberale che si è rinnovata e nell’intenzione del presidente intende essere «una piazza di confronto per il futuro».