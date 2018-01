Altri 300 milioni per la Cassa Pensioni

di Nicola Mazzi

È in arrivo un’altra mazzata per la Cassa Pensioni dei dipendenti pubblici? Sembra proprio di sì. La situazione, come aveva riferito il responsabile del DFE in Parlamento Christian Vitta, non è delle più rosee. E si dovrà correre ai ripari in tempi abbastanza brevi. Un’altra volta. Ricordiamo, infatti, che nel 2012 era partito un Piano di risanamento da oltre 450 milioni di franchi. Un piano che avrebbe dovuto portare a un grado di copertura dell’85% (oggi siamo al 65%) entro il 2051. Sembra, tuttavia, che ciò non basti. Con il direttore dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino Pierre Spocci abbiamo fatto il punto della situazione.

Direttor Spocci, la Cassa Pensione dei dipendenti pubblici è in un momento di difficoltà. Ci può spiegare le ragioni?

Le ragioni sono da individuare nelle attese di rendimento future del patrimonio che sono state riviste al ribasso. In base a queste ipotesi il Consiglio di amministrazione della Cassa, su indicazione dei periti, ha rivisto verso il basso il tasso tecnico. In altre parole il patrimonio che la cassa possiede si presuppone darà in futuro un rendimento più basso, per cui - rispetto ai calcoli fatti al momento del pensionamento - il terzo contribuente e cioè il rendimento del patrimonio, darà meno di quanto preventivato all’inizio ai pensionati dell’Amministrazione. Visto che non è possibile modificare la loro pensione, la parte mancante dovrà essere coperta da uno degli altri due attori in campo e cioè il datore di lavoro (lo Stato) o gli assicurati attivi (i dipendenti pubblici). Tengo a precisare che questa situazione non è da imputare a un cattivo concepimento del Piano di risanamento, infatti esso presupponeva un determinato rendimento che è purtroppo stato disatteso. Per essere più concreti: il rendimento delle obbligazioni sui 10 anni è pari a zero e quindi siamo costretti a trovare soluzioni alternative.



Mi sta dicendo che il piano di risanamento votato negli scorsi anni non basta?

Occorre precisare che, a suo tempo, la cassa aveva un altro problema e cioè, indipendente dal tasso tecnico ipotizzato, esisteva un’insufficienza dal punto di vista del finanziamento e quindi i contributi dei lavoratori attivi non bastavano a finanziare la pensione. Un difetto che il piano ha risolto. Ora siamo davanti a un’altra questione: il mancato rendimento degli investimenti (in particolare delle obbligazioni). E non è tutto. Incombe, infatti, un terzo problema, quello di un possibile crollo dei mercati azionari. Se da un lato le casse pensioni guardano sul lungo periodo e quindi non badano troppo a una strategia attiva nel mercato azionario, d’altro lato un loro crollo farebbe calare gli attivi e avrebbe effetti negativi sul grado di copertura (dato dal rapporto tra appunto gli attivi e gli impegni).

Quindi si dovrà agire sul datore di lavoro (lo Stato) e sui lavoratori dell’Amministrazione cantonale. Avete già pensato a strategie in questo senso?

Sono allo studio una serie di misure che vanno a toccare – in modo non pesante - anche gli assicurati attivi. Dico questo in quanto il contributo a loro carico (pari all’11,5%) è già particolarmente elevato e non penso ci sia molto margine di manovra. D’altra parte si dovrà provare a chiedere un finanziamento supplementare al Cantone. Io credo che esso potrebbe aggirarsi sui 300 milioni di franchi. Una cifra importante, non lo nego, ma che nel settore previdenziale è piuttosto normale. Pensiamo che il Canton Argovia ha elargito 2 miliardi per risanare la cassa pensione. Soletta, di recente, ha elaborato un piano da 1 miliardo. Ginevra ne sta discutendo addirittura uno da 4 miliardi.