Amministrazione, via posti anche tra dirigenti

In 12 anni ne sono “saltati” 36. Il Consiglio di Stato evidenzia, in risposta a una mozione, il lavoro sulle uscite con le fusioni o l’eliminazione di alcuni uffici statali.

di Nicola Mazzi

In risposta a una mozione di Gianmaria Frapolli (Lega) il Consiglio di Stato illustra i risparmi effettuati negli ultimi anni all’interno dell’Amministrazione cantonale e soprattutto tra i funzionari dirigenti. L’Esecutivo evidenzia che in questi anni ha usato «un approccio che permette di minimizzare gli sprechi attraverso la riduzione dei livelli gerarchici e la semplificazione delle procedure». In questo modo si dovrebbe ottimizzare la produzione di beni e servizi. Come aggiunge il CdS gli sprechi sono generati, in generale, dalla complessità e dalla rigidità strutturale ed è appunto su questo che si è agito.

Lo stesso Esecutivo cantonale mette in luce quanto fatto dai vari Dipartimenti i quali, negli anni, hanno adottato riorganizzazioni interne allo scopo di rispondere alla necessità di sanare le finanze cantonali. In totale le varie riorganizzazioni interne, hanno permesso di tagliare - dal 2004 al 2016 (e quindi in 12 anni) - 36 funzionari dirigenti, pari all’11% del totale presente nell’Amministrazione cantonale.