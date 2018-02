"Anche il Ticino si attende un rimborso"

Questo in sostanza quanto ha detto il ministro Zali rispondendo a un'interpellanza di Raoul Ghisletta che chiedeva lumi in merito al caso di AutoPostale SA.

Sul caso delle sovvenzioni troppo alte ricevute per diversi anni da AutoPostale SA, si è chinato oggi anche il Gran Consiglio ticinese, grazie a un'interpellanza inoltrata dal deputato Raoul Ghisletta e cofirmatari al Governo, che chiedeva lumi in merito alla restituzione della somma per quel che concerne il nostro Cantone.

Rispondendo all'atto parlamentare durante la seduta, il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali ha fatto sapere la Sezione della mobilità aveva segnalato a Berna delle irregolarità e anche le difficoltà ad avere a controllare in modo preciso i dati forniti da AutoPostale, non avendo accesso ai dati completi che riguardano le imprese di trasporto.

Dato quanto emerso finora, e ciò quanto scoperto dall'Ufficio federale dei trasporti, il ministro Zali ritiene che anche il Ticino dovrebbe venire rimborsato da AutoPostale SA. "Ma non sappiamo - ha aggiunto - se il rimborso riguarderà anche le linee di tipo urbano".sarà anche per linee di tipo urbano.

(Red)