Ancora troppi abusi nel mercato del lavoro

di Nicola Mazzi

Dopo che negli scorsi giorni il Governo ha deciso di abolire la LIA (Legge sulle imprese artigianali) per ragioni legate al diritto superiore, è utile fare il punto della situazione sul mercato del lavoro e in particolare sull’attività del 2017 della Commissione Tripartita. Ne emerge un quadro ancora molto problematico, ma in leggera ripresa rispetto agli anni scorsi. Difficile dire se il calo delle notifiche del 2,3% sia uno degli effetti benefici della LIA, quel che è certo è che i padroncini e i distaccati erano scesi e con loro le sanzioni emesse dagli Uffici cantonali adibiti al controllo. Lo scorso anno anche le segnalazioni per lavoro nero hanno conosciuto una frenata rispetto al 2016.

17 Contratti normali di lavoro

Guardando da vicino il rapporto d’attività, la cifra più preoccupante, tra le altre, riguarda il numero di Contratti normali di lavoro (CNL). La Tripartita, infatti, ha proposto al Consiglio di Stato l’adozione di 22 CNL a causa dell’esistenza di dumping salariale. In 17 di questi il CNL è in vigore o in fase di attuazione. Un record a livello nazionale. Gli ultimi settori, in ordine di tempo, a necessitare di un intervento statale sono le agenzie di sorveglianza con meno di 10 dipendenti, quello delle lavanderie e della pulitura a secco e gli impiegati di commercio nei call center. Mentre per altri cinque rami economici la misura è scaduta nel frattempo. L’attività del 2017, oltre a riguardare quei settori che hanno già un CNL, si è concentrata su: lavanderie, attività di servizi d’informazione, studi medici, impiegati di commercio nei call center e altri servizi di supporto alle imprese. Nessuno di questi è indenne da situazioni di bassi salari. Come detto le verifiche fatte hanno portato all’adozione di due CNL nelle lavanderie e pulitura a secco. Invece occorre approfondire maggiormente le attività dei servizi d’informazione e gli altri servizi di supporto alle imprese in quanto i dati raccolti sono troppo eterogenei. Dumping è emerso tra gli assistenti di studi medici. Per questa ragione una delegazione della CT ha incontrato i rappresentanti dell’Ordine dei medici e dell’ordine dei dentisti. Sono in corso trattative e il tema è ancora sotto la lente nel 2018 per capire in che modo intervenire.

Tra i settori nei quali in passato erano stati registrati solo dei casi sporadici di dumping, i risultati delle inchieste hanno fatto emergere una situazione più seria portando alla proposta di adottare un CNL nelle agenzie di sorveglianza (per la parte non coperta da un CCL). Invece per le imprese di pulizia la Tripartita è stata informata che le parti sociali hanno trovato un accordo per il rinnovo del CCL (scaduto a fine anno). Le stesse parti sociali si sono impegnate (entro la metà dell’anno in corso) a consultare tutte le aziende del settore con lo scopo di valutare quale sia il margine di manovra per raggiungere il quorum e quindi rendere generalizzato il CCL.