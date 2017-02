Apprendistato, "prima i residenti"

È l'invito del Governo ai datori di lavoro ticinesi. Anche per il 2017 si tengono in sospeso i contratti degli apprendisti frontalieri fino a quando tutti i residenti hanno trovato un posto.

Il Consiglio di Stato, nella seduta di mercoledì 22 febbraio, ha rinnovato l’invito ai datori di lavoro e alle associazioni professionali attive nel Cantone Ticino a voler dare priorità, in caso di assunzione di apprendisti, alle persone residenti in Ticino.

Questo provvedimento viene riproposto annualmente ed è stato introdotto nel 2013. Inoltre, anche per il 2017, ha confermato la decisione di tenere in sospeso l’approvazione dei contratti di tirocinio degli apprendisti frontalieri nati nel 1998 o prima di tale data fino a quando tutti i giovani ritenuti idonei nella professione scelta, residenti nel Cantone Ticino, avranno trovato una giusta collocazione.

In caso contrario la Divisione della formazione professionale (DFP) è autorizzata a non approvare il relativo contratto di tirocinio. Anche quest’anno la misura di cui sopra non riguarderà unicamente gli apprendisti frontalieri maggiorenni residenti all’estero ma anche gli apprendisti in possesso del permesso B rilasciato dopo il 1. settembre 2016. Il collocamento dei giovani minorenni che intendono affrontare un apprendistato sarà monitorato dalla Divisione della formazione professionale e dall’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale.

In particolare, vista la buona esperienza passata, anche quest’anno interverrà il Gruppo operativo di collocamento a tirocinio, sotto la direzione della DFP. Si tratta di un’unità specifica per il collocamento dei giovani minorenni residenti nel Cantone Ticino che non hanno ancora trovato un posto di tirocinio. A questo scopo, a partire dall’inizio di luglio e fino al 18 agosto 2017, ai giovani minorenni che non sono seguiti dall’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale e che intendono affrontare un apprendistato, verrà data la possibilità di annunciarsi sul sito della Divisione della formazione professionale. Il loro caso verrà successivamente curato dall’unità specifica

(Red)