Approvata la riforma fiscale per soli 193 voti

La Riforma fiscale e sociale è passata per il filo di lana. Infatti, dopo che i risultati sono stati in bilico è stata approvata con il 50.1 % dei voti. Solo 193 voti di differenza.

ore 13

È arrivato anche l'ultimo voto, quello di Bellinzona che ha bocciato la proposta. I risultati sono ora definitivi. Il Ticino ha detto sì alla riforma fiscale e sociale con il 50,1%.

Ore 12.45

Lugano dice sì con il 55,7% dei voti e dà una svolta forse decisiva al voto. Siamo a 111 Comuni su 115 e i sì sono al 51,3%.

Ore 12.30

Mendrisio porta in vantaggio il sì (50,3%). Ora i Comuni scrutinati sono 106 su 115.

Ore 12.25

Con il 50,2% sono ancora in vantaggio i No, ma mancano le grandi città. Siamo a 95 Comuni su 115.

ore 12.20

Siamo a 81 Comuni scrutinati su 115. Il No è in leggero vantaggio con il 50,8%.

ore 12.15

Dopo lo spoglio di una cinquantina di Comuni è un testa a testa. Diversi Comuni del Sottoceneri hanno accettato la riforma, ma le valli del Sopraceneri stanno votando abbastanza compatti No.

Ore 12

È iniziato lo spoglio e il primo riszultato riguarda il Comune di Aranno che accetta la riforma fiscale sociale con il 51,3% dei sì. Anche altri Comuni hanno accettato la riforma come Comano, Quinto, Vernate e Novazzano.

Il primo comune contrario cpon il risultato definitivo è stato Lavizzara.

La Riforma fiscale e sociale approvata dal Parlamento il 12 dicembre scorso. Il progetto del Governo (una ventina di milioni per ciascuno dei due ambiti) che da un lato prevede misure a favore delle aziende e delle start up. D’altro lato incentivi alle famiglie grazie a un assegno parentale di 3mila franchi e ad aiuti mirati per gli asili nido e un sostegno concreto ai famigliari curanti. Una proposta sostenuta all’unanimità dal Governo e che ha avuto anche il via libera dal Parlamento.

Il popolo è chiamato oggi alle urne, dopo il successo del referendum lanciato contro la riforma. I promotori erano riusciti a raccogliere più di 10mila firme, ossia 3mila in più di quelle necessarie.

(Red)