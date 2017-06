Architetti, via libera al CCL

di Martina Salvini

Dopo un anno di trattative, questa può essere la volta buona: il contratto collettivo per gli architetti appare sempre più vicino. Non sembra più essere un miraggio, dunque, dopo che ieri sera i membri dell’Associazione studi d’ingegneria e d’architettura ticinesi (ASIAT) hanno dato il proprio consenso al documento. Prima di loro, a dare il via libera al contratto che dovrebbe mettere ordine nel settore dopo i numerosissimi casi di dumping sono stati i dipendenti che, riuniti con i sindacati OCST e UNIA lunedì sera, hanno accettato la bozza del contratto, con tre modifiche. I lavoratori – sostenuti da Giorgio Fonio e Igor Cima – hanno infatti chiesto che gli stipendi di architetti e ingegneri vengano equiparati a 60mila franchi per 13 mensilità, fissando il quantitativo di lavoro settimanale a 42,5 ore. Infine, è stato anche richiesto che sia messo un limite agli stage: da ora in poi i datori di lavoro potranno assumere in qualità di stagiaire solo un numero di giovani proporzionato alla grandezza degli studi. Piccoli aggiustamenti ma risultati decisivi affinché i dipendenti si decidessero ad avallare il CCL dopo diverse fumate nere.

Era infatti l’ottobre dello scorso anno quando l’ASIAT approvò una prima bozza che fissava a 45 ore la durata del lavoro ordinario e stabiliva un tetto minimo per gli stipendi: 55mila per gli architetti e 60mila per gli ingegneri. Un divario considerato troppo consistente dai lavoratori, che hanno spinto per riequilibrare il compenso tra le due figure. Un lavoro durato qualche mese e seguito passo a passo da Cima e Fonio, decisi a ritoccare il CCL secondo le esigenze dei lavoratori. L’incognita, dopo la prima approvazione, restava la decisione dell’ASIAT. Ma le nubi all’orizzonte si sono infine dissolte.

