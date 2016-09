Arcobaleno, il 12% di abbonamenti in più

Come da noi anticipato, ha sortito l'effetto sperato la nuova campagna della Comunità tariffale, volta a far passare dall'abbonamento mensile a quello annuale.

Come avevamo anticipato a fine agosto (vedi articoli correlati), la nuova promozione dell'abbonamento Arcobaleno piace. Se fino a fine luglio erano state 892 persone ad aver usufruito dell’azione Prova Arcobaleno, che permetteva di passare dall'abbonamento mensile a quello annuale beneficiando di uno sconto, nel solo mese di agosto lo hanno fatto in ben 488, per un totale, a fine mese, di nuovi 1380 abbonamenti annuali sottoscritti.

Lo fa sapere oggi la Comunità tariffale, sottolineando che la campagna ha riscosso grande successo in particolare tra gli adulti, che rappresentano il 73% di coloro che hanno acquistato l’abbonamento annuale beneficiando del Rail Bon. Nel 63% dei casi sono stati acquistati abbonamenti annuali da 1 o 2 zone, ben rappresentati anche gli abbonamenti a 4 zone (18%) e a 6 zone (10%). Il 53% dei Rail Bon sono stati incassati nel Luganese, il 16% nel Mendrisiotto, il 14% nel Bellinzonese e l’8% nel Locarnese.

La campagna ha dunque sortito l’effetto sperato portando a un aumento del 12% degli abbonamenti annuali venduti a fine agosto 2016 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Prova Arcobaleno sarà in vendita fino al 30 settembre, per chi volesse beneficiare dello sconto per passare all’abbonamento annuale restano quindi ancora due settimane. Per maggiori maggiori informazioni visitare il sito arcobaleno.ch/prova.

