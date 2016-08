Arcobaleno piace sempre più

di Martina Salvini

Dopo 14 anni, questa è stata la prima estate senza Arcobaleno a metà prezzo. La promozione, destinata a incoraggiare l’avvicinamento all’uso del trasporto pubblico, non è stata più riproposta, complice l’esaurimento di un credito quadro da 2,7 milioni di franchi votato dal Parlamento per il quadriennio 2012-2015. Al suo posto ha visto la luce la nuova iniziativa “Prova Arcobaleno”, che sarà attiva fino a fine settembre con l’obiettivo di promuovere il passaggio dall’abbonamento mensile a quello annuale. A un mese dalla conclusione della campagna, abbiamo chiesto a Monica Brancato Gliozzi della Comunità tariffale Arcobaleno di tracciare un primo bilancio.

Dopo la fine della campagna “Arcobaleno 50%” avete proposto “Prova Arcobaleno”, che terminerà in settembre. Come sta andando? Ci può dare qualche dato sull’andamento delle vendite?

Prova Arcobaleno ha riscosso da subito un buon consenso presso l’utenza. A fine luglio, 892 persone avevano già usufruito dell’azione Prova Arcobaleno acquistando l’abbonamento annuale a prezzo scontato e beneficiando di un risparmio complessivo di oltre 77mila franchi. Ricordiamo che dal mese di maggio gli abbonamenti mensili sono, infatti, venduti nel formato Prova Arcobaleno. Tutti coloro che acquistano un abbonamento mensile ricevono automaticamente un Rail Bon che permette, al titolare dell’abbonamento mensile Prova Arcobaleno, di acquistare l’abbonamento annuale detraendo il costo del mese di prova.

Nel 2015 era cresciuto il numero degli abbonamenti annuali, mentre era calato quello del settimanale. Per contro era rimasta stabile la vendita di abbonamenti mensili. È una tendenza che vale anche per i primi 6 mesi del 2016 o ci sono stati dei cambiamenti? Come procede, invece, la vendita dei biglietti?

Con la campagna Prova Arcobaleno s’intende favorire il passaggio dall’abbonamento mensile a quello annuale. Grazie al successo di questa campagna il trend di crescita dell’abbonamento annuale si è quindi ulteriormente rafforzato. Rispetto al 2015, il numero di abbonamenti annuali venduti nel primo semestre è cresciuto dell’11,3% arrivando a quota 7.990 abbonamenti. In particolare nel mese di giugno gli abbonamenti annuali emessi sono raddoppiati rispetto al 2015.

Il numero di abbonamenti mensili è conseguentemente diminuito facendo rilevare una contrazione del 12,3% rispetto al primo semestre 2015. La fine della campagna Arcobaleno 50% ha avuto un impatto significativo anche sulle vendite del primo semestre di abbonamenti settimanali (+11,2%), multi carte giornaliere (+ 8,9%) e carte per più corse (+4,8%). Per fare un bilancio complessivo occorrerà valutare i dati di vendita nei prossimi mesi, ma riteniamo di poter essere più che soddisfatti dell’evoluzione delle vendite e della reazione positiva dell’utenza.

Non esistono abbonamenti trimestrali o semestrali. I giovani su quali promozioni possono contare?

La Comunità tariffale Arcobaleno propone l’abbonamento con una durata annuale, mensile e settimanale, in linea con l’assortimento proposto a livello svizzero dalle altre comunità tariffali. Per quanto riguarda i giovani, vale innanzitutto la pena ricordare che con l’abbonamento annuale viaggiano 12 mesi pagandone solo 7. Esistono inoltre agevolazioni concesse dal DECS agli studenti delle scuole medie che rispondono a determinati requisiti e le agevolazioni dei Comuni che concedono sconti ai giovani (per informazioni occorre contattare direttamente il proprio Comune). Per gli apprendisti esiste, inoltre, l’abbonamento Appresfondo con il quale il Fondo cantonale per la formazione professionale finanzia al 50% le spese di trasferta su mezzi pubblici degli apprendisti che hanno stipulato un contratto di tirocinio in azienda.



Chi ha usufruito quest’anno maggiormente dell’abbonamento Arcobaleno, i giovani o gli adulti?

I dati relativi al 2016 non sono ancora disponibili. Tendenzialmente i giovani rappresentano oltre il 50% degli abbonati annuali. La campagna Prova Arcobaleno sta però avendo un successo maggiore tra gli adulti, riteniamo pertanto plausibile che a fine anno l’incidenza dei giovani rispetto al totale degli abbonati sia inferiore rispetto alla media degli ultimi anni.

Ci sono novità in vista per il 2017?

Stiamo ancora lavorando ai progetti per il 2017. Le valutazioni sono ancora in corso e le scelte dipenderanno da molteplici fattori. Non si possono ancora fare previsioni in proposito, la campagna Prova Arcobaleno finirà a fine settembre, una valutazione complessiva dell’evoluzione delle vendite potrà essere fatta in autunno e ci darà un quadro più preciso per definire le attività del prossimo anno. Per restare sempre informati si consiglia di visitare il sito arcobaleno.ch che a fine anno apparirà con una veste rinnovata.