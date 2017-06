Argo 1, dietrofront di Scheurer

C'è una novità importante per quel che riguarda il caso Argo 1. Renato Scheurer ha infatti ritrattato, tramite una mail inviato il 12 giugno al coordinatore della Sottocommissione Alex Farinelli, alcune dichiarazioni rilasciate alla Sottocommissione Vigilanza.

In sostanza il capo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento afferma nella missiva di non essersi reso conto che mancava l’apposita risoluzione del Consiglio di Stato, quando invece durante le audizioni aveva dichiarato di esserne stato consapevole già dal 2015. "Ma molto probabilmente non ho ben capito la domanda che mi è stata posta durante le audizioni e di aver quindi creato malintesi". La sua versione, infatti, contrastava con quella dell’allora direttore della Divisione dell’aiuto sociale e delle famiglie Claudio Blotti.