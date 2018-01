Argo 1, il CdS verso la via penale?

Novità importanti per quel che concerne il caso Argo 1. Marco Bertoli, il perito scelto dal Governo per far luce sulla vicenda, avrebbe infatti ipotizzato il reato penale di infedeltà nella gestione pubblica nel suo rapporto sui risvolti amministrativi, che sarà reso pubblico la prossima settimana.

È quanto anticipa LiberaTv, che precisa che il reato è quello formulato nell’articolo 314 del Codice penale: "I membri di un’autorità o i funzionari che, al fine di procurare a se o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi devono salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva fino a cinque anno o con una pena pecuniaria". E tutto ciò potrebbe essere stato commesso nella gestione della sicurezza nei centri cantonali per asilanti, in particolare nella scelta di affidare l’incarico alla ditta di sicurezza privata.

Come conseguenza, il Consiglio di Stato ha quindi chiesto nuovamente di potersi costituire parte civile, come ci ha confermato il presidente dell'Esecutivo Manuele Bertoli. Tale richiesta dovrà ora essere valutata dal procuratore generale John Noseda, che in precedenza, su un'altra richiesta del CdS, aveva escluso tale possibilità.

(Red)