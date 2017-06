Argo 1, "vogliamo il parere del Governo"

Sul caso Argo 1 la commissione della Gestione del Gran Consiglio vuole avere una presa di posizione del Governo. Lo ha deciso oggi la stessa Gestione, chinandosi sul rapporto allestito dalla sottocommissione vigilanza, per la quale, lo ricordiamo, il caso Argo 1 ha evidenziato violazioni nella sottoscrizione del contratto con l’azienda di sicurezza, violazioni della Legge sulle commesse pubbliche e una mancata pubblicazione del mandato sulla speciale lista del Cantone.

“Discutendo le conclusioni del rapporto della sottocommissione vigilanza (presentate la scorsa settimana alla stampa, ndr.) - ci dice la presidente della Gestione, Pelin Kandemir Bordoli (PS) – la Gestione si è trovata d’accordo con le conclusioni dello stesso rapporto, lo ha firmato e ha deciso di inviarlo al Consiglio di Stato, a cui si è deciso di chiedere posizione”. Ma non è tutto. “Con il Governo – continua Bordoli – avremo anche un’audizione, dopodiché continueremo il lavoro in Gestione sulla base delle raccomandazioni espresse dall’Esecutivo”.

La terza fase dei lavori, aggiunge la presidente dell’organismo parlamentare, prevede l’allestimento, sempre da parte della commissione della Gestione, “di tutta una serie di raccomandazioni volte a prevenire la situazione che si è creata con il caso Argo 1”.

In Gestione, chiediamo, si è discusso anche dei pareri discordanti tra l’ex capo divisione Claudio Blotti e il capo ufficio Renato Scheurer? Evasiva la presidente della Gestione. “Abbiamo discusso degli ultimi aspetti, condividendo i contenuti del rapporto”. Blotti, lo ricordiamo, ha riferito che nei suoi uffici non si erano accorti di nulla, mentre Scheurer ha affermato che nel corso del 2015 gli errori procedurali erano stati discussi più volte. Quel che è certo è che dopo 4 settimane di lavoro da parte della sottocommissione vigilanza, il lavoro per la Gestione non è terminato. Anzi, l’impressione è di essere solo all’inizio di un percorso destinato a durare ancora a lungo. Sul caso Argo 1 è pendente, lo ricordiamo, in parallelo anche un’inchiesta della Magistratura.

(AN.B.)