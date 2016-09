Arriva la pioggia, aumentano le code

Complice la giornata decisamente uggiosa, in tutto il Ticino questa mattina il traffico è risultato particolarmente difficoltoso.

Si sa, quando piove pur di non bagnarsi molta gente preferisce utilizzare la macchina anche per brevi tragitti. Come naturale, a risentire maggiormente di questa tendenza è la viabilità sulle strade del nostro Cantone, già abitualmente messe a dura prova.

Questa mattina, infatti, la situazione viaria era decisamente complicata un po’dappertutto, con ingorghi segnalati sulle principali arterie come su quelle secondarie.

Forti rallentamenti venivano segnalati a partire dalle 8 sull’A2 tra Chiasso e la galleria di San Nicolao in direzione nord. Nel Mendrisiotto il traffico risultava invece difficoltoso sulla strada principale fra Chiasso e Balerna e sulla superstrada fra Stabio e Mendrisio.

La situazione non era migliore neppure in prossimità dei valichi secondari della regione, come sulla strada cantonale fra Riva San Vitale e Pojana.

Alcuni disagi al traffico venivano pure segnalati anche nel Luganese, a Paradiso, Melano, Ponte Tresa, Gravesano e Manno. Per quanto riguarda il Bellinzonese alcune code si sono formate in mattinata fra Giubiasco e Bellinzona.

La situazione si è lentamente ristabilita, e verso le 10:30 la circolazione avveniva normalmente su quasi tutte le strade principali. Attenzione però, in serata, complice il rientro a casa di numerosi lavoratori, sono da prevedere i medesimi disagi un po’ovunque.

