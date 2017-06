In arrivo l'abbonamento per apprendisti

Si tratta del cosiddetto "Appresfondo", che sarà acquistabile dai giovani che svolgono il tirocinio in un’azienda in Ticino con uno sconto del 40% grazie a un Rail Check.

La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale comunica che nei prossimi giorni inizierà l’invio dei buoni (Rail Check) per l’abbonamento Arcobaleno “Appresfondo”. Gli apprendisti impiegati presso un’azienda in Ticino potranno così acquistare l’abbonamento per l’anno scolastico 2017/2018 con uno sconto del 40%.

Gli apprendisti al primo anno di formazione riceveranno il Rail Check dopo l’approvazione del contratto di tirocinio da parte della Divisione della formazione professionale. Il Rail Check è personale, non trasferibile e valido unicamente per l’acquisto di un abbonamento annuale “Appresfondo” di seconda classe.

L’abbonamento può essere acquistato nei punti vendita abilitati FFS, AutoPostale, TPL e FART, consegnando il buono allo sportello unitamente a un documento di legittimazione valido e, per i nuovi abbonati, a una fotografia a colori formato tessera. Non si effettuano rimborsi retroattivi. Si invitano pertanto gli apprendisti ad attendere il Rail Check prima di acquistare o rinnovare l’abbonamento e, se necessario, ad acquistare un titolo di trasporto limitato al periodo estivo. Informazioni sui titoli di trasporto Arcobaleno e sulle tariffe sono reperibili al sito internet www.arcobaleno.ch o presso i punti vendita.

(Red)