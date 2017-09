Arte del riciclo, due ticinesi premiati

(LE FOTO) Nel concorso nazionale, Maurizio Milesi di Lumino e John Delmuè di Rivera si sono distinti per le opere create usando vecchi imballaggi in metallo.

Lattine, tubetti per la senape, vaschette di cibo per animali e capsule di caffè in alluminio hanno trovato una nuova vita sotto forma di oltre 200 opere d'arte. Tra le 37 sculture distintesi in occasione del 20esimo concorso nazionale "Arte del riciclaggio di imballaggi in metallo", due sono ticinesi.

Il concorso era quest'anno dedicato al tema "Vita in fattoria". Nella categoria "bambini artisti individuali", Maurizio Milesi, un ragazzino di Lumino, ha ricevuto un marengo del valore di 250 franchi per la sua opera "Il trattore del contadino". Tra gli adulti, si è distinto John Delmuè, un abitante di Rivera con l'opera "Vecchia fattoria ticinese" aggiudicandosi due marenghi del valore di 500 franchi, informa un comunicato odierno degli organizzatori, i due enti di riciclaggio Ferro Rexycling e IGORA.

I premi sono stati consegnati dal presidente della giuria Franco Knie. Le due organizzazioni di riciclaggio sottolineano che per ogni opera presentata hanno versato un sostegno di 50 franchi alla Pro Infirmis. Quest'ultima ha ricevuto complessivamente una donazione di 11'150 franchi. L'anno prossimo il concorso verterà sul tema "Far West".

(Red/Ats)