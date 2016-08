Artigiani ticinesi contro l'albo

L’introduzione dell’albo degli artigiani continua a suscitare viive critiche in Ticino e non solo. Pochi giorni fa, infatti, le forti rimostranze da oltralpe avevano spinto il Cantone a rendere gratuita l’iscrizione per le ditte provenienti dalla Svizzera interna. Ora la polemica si riaccende in internet.

Recentemente la pagina Facebook “Sostieni l’economia”, gestita da Andrea Genola, ha lanciato un appello diretto ai lavoratori ticinesi contrari al provvedimento, esortandoli a scrivere il loro disappunto condividendolo in rete.

Secondo la pagine, sebbene il risultato della votazione che ha portato all’introduzione dell’albo sia, “condivisibile”, la misura introdurrebbe una “concorrenza sleale perché dà a tutti la stessa prestazione a un prezzo uguale ma a un costo diverso.

Pubblicato questa mattina, l’appello ha già riscontrato il sostegno di una ventina di ditte.

