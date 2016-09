Assegni familiari, correttivi o tagli?

PLR, Lega e LaDestra ritengono la modifica necessaria per combattere gli abusi. PPD, Verdi e socialisti la vedono come una penalizzazione per chi è in difficoltà.

di Martina Salvini

Non di sola manovra finanziaria si parlerà lunedì 19 nella prima seduta del Gran Consiglio dopo la pausa estiva. Sui banchi dei deputati arriveranno anche i rapporti della Commissione petizione e ricorsi sulla petizione firmata da 301 cittadini con cui si chiede di rivedere la modifica della Legge sugli assegni familiari (Laf) approvata dai granconsiglieri con il Preventivo 2016.

Tre le modifiche che hanno interessato la Laf e più precisamente gli assegni familiari integrativi e quelli di prima infanzia. Innanzitutto il periodo di carenza è stato fissato a 3 anni per tutti, eccetto per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono cittadini stranieri in possesso di permesso C o B, per i quali è di 5 anni. Per i lavoratori indipendenti, inoltre, l’idea è di calcolare un reddito aziendale minimo, mentre per le famiglie beneficiarie degli assegni di prima infanzia in cui entrambi i genitori non lavorano è stato stabilito il computo sistematico del reddito ipotetico.

E all’interno della Commissione, è stato proprio quest’ultimo punto l’oggetto del contendere che ha portato i deputati a spaccarsi in due diversi fronti, conducendo alla firma di due distinti rapporti. Da un lato la maggioranza formata da PLR, Lega e LaDestra ritiene che «le motivazioni che hanno portato il Parlamento a prevedere tale computo laddove nessuno dei due genitori lavora o lavora solo a tempo parziale appaiono molto chiare e giustificate». Secondo il relatore Alessando Cedraschi lo scopo è infatti di «correggere le distorsioni del sistema e non quello di consentire allo Stato un risparmio», calcolato intorno a 1,5 milioni all’anno. Ma il liberale radicale fa anche notare che «vi sono padri di famiglia che, pur lavorando a tempo pieno, non riescono ad arrivare a uno stipendio corrispondente agli importi riconosciuti dallo Stato con AFI e API». E Cedraschi nel suo rapporto spiega come nella maggioranza dei casi, con il sistema precedente «era sufficiente che il genitore si iscrivesse all’Ufficio regionale di collocamento per non vedersi computato il reddito ipotetico». Un «sistema distorto» che «minava la coesione sociale», sottolinea, invitando quindi il Governo a non entrare nel merito della petizione.

Dall’altra parte della barricata stanno invece PPD, PS e Verdi, capitanati da Giorgio Fonio, relatore del rapporto di minoranza. «Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante, poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si veda computato un salario al 100%», scrive il deputato popolare democratico, che aggiunge: «Si tratta di un meccanismo controproducente» e «è un disincentivo alla ricerca di occupazioni anche parziali».

«Gli assegni familiari – spiega Fonio da noi contatto – sono stati fortemente voluti dal Parlamento ticinese e riconfermati anche recentemente (nel 2010 l’ultima volta) perché pensati per aiutare le famiglie. Con questa modifica non si va a premiare le persone che si danno da fare per lavorare, noi chiediamo invece che si dia la possibilità a chi si impegna per rientrare nel mondo del lavoro di non essere penalizzato. Abbiamo anche proposto un compromesso: concedere alle famiglie interessate dalla misura un periodo di tempo per potersi adattare alla nuova situazione». «Ad ogni nuovo Preventivo – prosegue Fonio - si tolgono aiuti al ceto medio. Sarebbe più opportuno che il Governo presentasse un apposito messaggio se l’intento è modificare la politica familiare nel suo complesso». Il deputato del PPD non risparmia poi una stoccata alla Lega: «Mi stupisce che i leghisti non siano dalla nostra parte dopo aver dichiarato di voler tutelare il ceto medio».

Guardando ai dati, secondo quanto riferito in audizione da Carlo Marazza, direttore dell’Istituto delle assicurazioni sociali, sono una quarantina le famiglie toccate dalla misura dei genitori indipendenti. Di queste solo 4 hanno chiesto la prestazione assistenziale. Prendendo invece in considerazione i nuclei familiari interessati dal computo del reddito ipotetico, a finire in assistenza sono state 37 famiglie su 77.

«Non è forse un dato sufficiente per farci riflettere?», chiede Fonio. Non ci sta invece Alessandro Cedraschi, che al GdP spiega: «Nessuno disconosce che ci siano dei problemi, ma dalle verifiche puntuali che abbiamo condotto in diversi Comuni risulta che i casi specifici sono già stati trattati in maniera adeguata. Il numero delle persone toccate dai nuovi provvedimenti è troppo esiguo a nostro avviso perché si faccia marcia indietro. Qualcuno usava questi assegni per scopi non consoni, questa situazione andava modificata». Inoltre, aggiunge Cedraschi, «Siamo il Cantone con la socialità più elevata in Svizzera. Non dico di eliminare ciò che è già stato acquisito, ma poiché sono stati riscontrati molti casi di abuso non si deve permettere che qualcuno che non merita aiuti ne riceva. È emerso infatti che molti rinunciavano a cercare un lavoro perché percepivano già un assegno sufficientemente elevato dal Cantone, sono distorsioni che è giusto sanare», conclude. Ai deputati lunedì prossimo spetterà la decisione.