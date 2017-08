Aumenta la popolazione grazie agli stranieri

Alla fine del 2016 la popolazione residente permanente del Ticino raggiunge quota 354.375 persone. I dati evidenziano un leggero aumento della crescita demografica. L'incremento è stato di 2429 persone, rispetto alle 1583 persone nel 2015.

La crescita è da ricondurre alle sole migrazioni, il cui saldo è pari a più 2432 persone, poiché il movimento naturale presenta, come nei precedenti quattro anni, una situazione deficitaria (il saldo naturale è di -182 persone). L’incremento demografico è dunque da attribuire soprattutto all’arrivo di stranieri (+1.889 persone). Sempre nel 2016 vi erano in Ticino 254'828 residenti svizzeri e 99'547 stranieri.

In lieve aumeto anche la popolazione grigionese

Alla fine del 2016 gli abitanti permanenti nel canton Grigioni erano 197'550, 940 in più rispetto all'anno precedente. Amche per quanto riguarda la popolazione retica l'incremento del dato negli ultimi anni è da ricondurre a una crescita della popolazione residente straniera. L'aumento della popolazione (+0,5%) è stato tuttavia inferiore rispetto alla media svizzera (+1,1%), rileva l'Ufficio dell'economia e del turismo dei Grigioni in una nota odierna. Per quanto riguarda la popolazione straniera gli arrivi sono stati 4269, a fronte delle 2600 partenze. Il saldo di 1669 unità è leggermente inferiore rispetto all'anno scorso.

Al 31 dicembre del 2016 gli stranieri residenti erano 36'618 e rappresentavano il 18,5% della popolazione residente permanente. Due terzi del totale proviene da Italia, Germania e Portogallo. Il numero di italiani è cresciuto, mentre è calato quello dei tedeschi e portoghesi. Nei Grigioni vivono persone provenienti da circa 130 Paesi diversi. Gli aumenti più significativi riguardano i cittadini afghani, eritrei e siriani, indica il comunicato aggiungendo che in totale, 530 persone hanno acquisito la cittadinanza svizzera nel 2016.

Lo scorso anno sono state registrate 1806 nascite, 58 in più rispetto al 2015 e sono diminuiti i decessi (1624). Ne risulta una crescita naturale di 182 unità.

Negativo il saldo migratorio intercantonale (-671): le persone che si trasferiscono nei Grigioni sono in numero inferiore a quelle che lasciano i Grigioni per stabilirsi in altri cantoni.

Il comune più piccolo è Lohn con 44 abitanti e altri sette contano meno di 100 abitanti.

(Red/Ats)