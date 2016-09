Aumentano le abitazioni vuote in Ticino

Seguendo un trend a livello nazionale, a giugno nel nostro Cantone le case e gli appartamenti liberi erano 2'795, il 22,4% in più rispetto all'anno scorso.

Le abitazioni vuote nel nostro cantone sono considerabilmente aumentate nel corso dell’ultimo anno, sulla base di quanto già accade a livello nazionale. È quanto comunica l’Ufficio di statistica cantonale, secondo il quale a fine giugno le abitazioni vuote erano 2'795, vale a dire l’1,21% del totale.

Si tratta del valore più alto da 16 anni a questa parte, nonostante la cifra sia leggermente inferiore rispetto alla media svizzera. Di tutte le abitazioni vuote in Ticino, circa il 25% è di recente costruzione, ovverosia ha meno di 2 anni.

Negli ultimi 12 mesi sono stati 511 gli appartamenti e le case libere in più. Di queste abitazioni disponibili, una larga porzione è proposta in affitto, mentre poco meno del 20% è attualmente in vendita.

Notevoli pure le differenze fra località, con Chiasso che presenta una percentuale piuttosto elevata di abitazioni sfitte (4,25%) e la Capriasca dove ad essere vuota è unicamente un’abitazione su mille.

A livello nazionale il Cantone con il maggior numero di case e appartamenti sfitti risulta essere Appenzello Interno (3,5%). In fondo alla classifica troviamo invece Ginevra, Basilea e Zugo, cantoni cittadini dove è tradizionalmente difficile trovare un’abitazione libera.

(Red)