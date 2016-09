Aumentano le entrate irregolari

Dal 12 al 18 settembre sono state 1'211 le persone illegalmente entrate in Ticino, 198 in più rispetto alla settimana precedente. 971 i respingimenti

Tornano ad aumentare le entrate irregolari in Ticino. A darne notizia oggi – lunedì – è stata l’Amministrazione federale delle dogane, che ha fatto sapere come dal 12 al 18 settembre nel nostro Cantone siano state registrate 1'211 entrate. Rispetto alla settimana precedente la cifra presenta un incremento di 198 unità. In totale i respingimenti sono stati 971.

Il mezzo di trasporto utilizzato con maggiore frequenza per entrare in Svizzera continua a rimanere il reno. Nello specifico, 391 clandestini provenivano all’Eritrea, 151 dalla Guinea, 69 dall’Etiopia, 61 dalla Costa d’Avorio e 57 dal Gambia.

(Red)