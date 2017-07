Badanti, "servono regole chiare ed equilibrate"

di Martina Salvini

Lavorano 15, anche 17 ore al giorno, e difficilmente riescono a far valere i propri diritti. Sono le badanti, alias collaboratrici familiari, che sempre più spesso vengono assunte per prendersi cura dei nostri anziani. Secondo gli ultimi dati disponibili, relativi all’anno scorso, si tratta di circa 500 persone, in special modo donne che arrivano nel nostro Cantone dai Paesi dell’Est, Bulgaria, Polonia e Romania in testa. Trovano un’occupazione spesso attraverso il passa parola delle colleghe e stipulano un contratto direttamente con la famiglia nella quale prendono servizio. Il fatto stesso di vivere sotto lo stesso tetto del proprio datore di lavoro – l’anziano – rende particolarmente difficile scindere il momento lavorativo da quello privato. Così le badanti diventano troppo spesso delle vere e proprie tuttofare, con mansioni che vanno ben oltre il proprio dovere di accudire l’anziano. Altra nota dolente riguarda il vitto e l’alloggio, a carico delle lavoratrici. Problema ben noto ai sindacati che, confermano sia OCST che Unia, ogni giorno prestano assistenza a badanti in cerca di chiarimenti sui propri diritti. «Spesso le badanti sono costrette a versare di tasca propria 990 franchi mensili per vitto e alloggio, trattenuti dalla busta paga, nonostante sia evidente che non sia una loro scelta soggiornare in casa dell’anziano e consumare lì i pasti», spiega Giangiorgio Gargantini di Unia. Inoltre, «difficilmente è possibile fissare un limite dell’orario lavorativo, perciò incontriamo spesso problemi relativi al mancato rispetto delle condizioni contrattuali di lavoro come la garanzia di avere giorni liberi e vacanze, ma anche una retribuzione calcolata sul reale grado di impiego», evidenzia.

L’esigenza di mettere ordine nel settore è avvertita anche dal Consiglio federale, che qualche giorno fa ha deciso che entro la metà del 2018 dovrà essere regolamentata l’assistenza domestica degli anziani. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è stato quindi incaricato di elaborare, insieme ai Cantoni, un modello di Contratto normale di lavoro (CNL) per il settore. «In questo modo – ha spiegato il DEFR - si vogliono stabilire disposizioni minime per il conteggio delle ore di presenza in base alle esigenze dei pazienti. Inoltre, si dovranno elaborare e diffondere adeguatamente le informazioni necessarie affinché le badanti pendolari conoscano i loro diritti, i prestatori di servizi i loro obblighi, i clienti e i loro familiari le condizioni quadro giuridiche per questo tipo di assistenza».

Una proposta che, sebbene abbia «il vantaggio di aprire una discussione sul tema», non convince il sindacato. «Manca a nostro avviso una parte fondamentale: la mansione di badante non è assoggettata alla Legge sul lavoro. Questo fa sì che alcune salvaguardie importanti non valgano per queste lavoratrici. Riconoscere la mansione di badante come una professione a tutti gli effetti permetterebbe invece di riflettere sulla possibilità di introdurre un contratto collettivo di lavoro, che permette di meglio definire il campo dei diritti», spiega Gargantini.

La questione dovrà essere tematizzata nei prossimi mesi dal DSS di Paolo Beltraminelli che, da noi raggiunto, commenta: «Si tratta di un fenomeno piuttosto nuovo, e ora anche la Confederazione si è accorta che le collaboratrici domestiche aumenteranno sempre più, complice l’invecchiamento della popolazione. Ecco quindi l’importanza di mettere a punto soluzioni tempestive, in modo da non rischiare di avere regole del gioco sbagliate e problemi ancora maggiori».

«Non dobbiamo però dimenticare – prosegue il consigliere di Stato - che si tratta di un settore molto particolare. Normalmente i CCL sono fatti con le aziende, qui il problema è che a livello svizzero abbiamo una moltitudine di singoli datori di lavoro (gli anziani) che impiegano le badanti in maniera diversificata (chi per poche ore, chi per l’intera giornata).

Abbiamo quindi uno spettro di attività estremamente ampio, in cui sarebbe quindi difficile introdurre un CCL». Inoltre, avverte il ministro della sanità ticinese, «non dobbiamo dimenticare il rovescio della medaglia. Introdurre norme più chiare, che tendono ad aumentare lo stipendio della badanti, potrebbe forse mettere in difficoltà gli anziani a livello economico. Dovremo quindi elaborare una misura equilibrata, che possa da un lato salvaguardare la dignità del lavoro delle collaboratrici domestiche, e dall’altro evitare che gli anziani vengano penalizzati, e costretti a sollecitare molto di più Spitex e case per anziani».