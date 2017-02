Bar aperti fino alle 2: "Soddisfatti"

Il Comitato di Generazione Giovani Ticino fa sapere di aver preso atto "con piacere" della decisione del Consiglio di Stato in merito alla propria iniziativa popolare “Ticino 3.0. Bar aperti fino alle 03.00” e di "vedere con positività" il controprogetto presentato al Gran Consiglio.

"La proposta governativa - si legge nel comunicato stampa - offre soluzioni a breve termine che vanno in primo luogo incontro all'iniziativa di Generazione Giovani Ticino e alle preoccupazioni dei Comuni ed in secondo luogo raggiungono gli obbiettivi della nostra iniziativa". Ossia, viene spiegato, "smuovere il Governo a chinarsi sulle difficoltà dei settori del turismo e della ristorazione, che necessitano di aiuti da parte dello Stato; introdurre a breve termine un'estensione dell'orario di chiusura notturna i Venerdi, i Sabati ed i fine settimana, in modo da aiutare gli esercizi a migliorare l'offerta, in particolare durante il periodo estivo, come pure permettere ai residenti di frequentare gli esercizi, senza vedersi obbligati, dopo la 01.00, a spostarsi in un locale notturno per poter proseguire la serata; aumentare le competenze decisionali a favore dei Comuni in quest'ambito e migliorare gli strumenti a loro disposizione per intervenire in caso di turbativa della quiete pubblica".

E la proposta di modifica della Legge elaborata dal Governo permetterà proprio di prolungare l'orario di chiusura: agli esercizi pubblici fino alle 02.00, mentre ai locali notturni sino alle 06.00; ovvero un'ora in più rispetto all'attuale normativa in vigore.

Il Comitato invita quindi il Gran Consiglio ad approvare il messaggio governativo così come presentato entro breve termine, "in modo da poter beneficiare già da questa estate dei nuovi orari per i bar e le discoteche".

In caso di approvazione del controprogetto ed immediata entrata in vigore delle modifiche di Legge, Generazione Giovani Ticino comunica che ritirerà l’iniziativa per facilitare l’iter procedurale.

Il Comitato desidera infine ringraziare il Governo per aver trattato i temi dell'iniziativa "con celerità e positività, alfine di migliorare la competitività nel nostro Cantone ed avvicinare le normative contenute nella Legge alle richieste dei giovani".

